الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قطع المياه 10 ساعات عن مناطق بالطالبية والهرم مساء الجمعة

انقطاع مياه
انقطاع مياه

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال الصيانة بتغيير محبس 800 مم على خط MAIN HEADER والخاص بخط الطرد بمحطة رفع ترسا 6. 

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة (١٠) ساعات من الساعة العاشرة مساءً يوم الجمعة الموافق  ٥ / ١ / ٢٠٢٤، وحتى الساعة الثامنة صباحًا يوم السبت الموافق  ٦ / ١ / ٢٠٢٤. 

وأوضحت محافظة الجيزة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: كفر طهرمس - الطالبية فيصل - حسن محمد فيصل - التعاون - الطوابق - المطبعة - كعابيش - المريوطية - الصفا والمروة والمنشية - العريش - الكوم الأخضر مع شارع المستشفى – المريوطية هرم وفيصل).

وشدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة لأعمال الاصلاح وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة عقب الانتهاء من الأعمال. 

وكلّف المحافظ رؤساء أحياء الطالبية والهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة وإزالة أي معوقات لعدم تأثيرها على أعمال الإصلاح. 

وتؤكد محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

انقطاع مياه الهرم الطالبية محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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