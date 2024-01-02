نائب محافظ القاهرة يتابع الخطة الاستثمارية بحي الساحل شمال العاصمة

أجرى الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، صباح اليوم، جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل وتفقد حالة النظافة بالشوارع.

وتابع نائب محافظ القاهرة، أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض شوارع حي الساحل ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة.

وأكد فوزي، رفع كفاءة الشوارع والطرق والمحاور الرئيسية ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها للعام المالي الحالي لتحقيق الاستفادة للمواطنين من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة.

محافظ القاهرة يتفقد منافذ البيع بالمنطقة الغربية

وأجرى محافظ القاهرة، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من منافذ البيع بالمنطقة الغربية للتأكد من توافر السلع خاصة السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين والتي تم تحديدها بموجب قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وهي: السكر، والأرز، والزيت الخليط للطعام، والفول، واللبن، والمكرونة، والجبن الأبيض.

وأكد محافظ القاهرة، أنه سيتم التصدي بقوة لأي محاولات لإحتكار السلع الأساسية والاستهلاكية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع توفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة بالتعاون مع الجهات المختلفة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

واستمع محافظ القاهرة، خلال تفقده لمعارض ومنافذ السلع، إلى شرح من المدير المسئول عن أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج.

وشدد محافظ القاهرة على استمرار المرور اليومى لمراقبة إلتزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع، موجهًا باستمرار تكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وتكثيف حملات مواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكرى السلع الغذائية.

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