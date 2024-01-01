رئيس هيئة نظافة القاهرة يوجه بالاستغلال الأمثل للحاويات

وجه اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة القاهرة، اليوم الإثنين، مديري المنطقة الجنوبية ورؤساء الأفرع كلا في قطاعه ومنطقته باستغلال سيارات الحاويات الاستغلال الأمثل في خطط الهيئة والمركزية للنظافة لرفع الكميات المطلوبة لكل حاويه لأداء المهمة الموكلة للحاويات.

كما وجه الشرشابي جميع شركات توريد العمالة بضرورة الاعتماد على المشرفين في أداء المنظومة وتعريفهم بالمهام الموكلة إليهم في التشغيل اليومي للعمال بالشوارع من أعمال كنس ورفع المخلفات والمستجدات أول بأول من خلال الخطة الثابتة للتشغيل من كل فرع من أفرع الهيئة.

وكلف باستمرار العمل والمجهود المبذول للحفاظ على مستوى النظافة بكافة أرجاء المنطقة الجنوبية ليشعر المواطنون بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومة النظافة الجديدة.

وتأتي الأعمال في إطار حرص الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة واللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة علي التواصل المستمر وبصفة دورية مع منفذي منظومة النظافة الجديدة من رؤساء الأفرع ومسؤولي شركات توريد العمالة ومتعهدي الجمع السكني.

رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال اجتماعه

رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال اجتماعه

رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال اجتماعه

رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال اجتماعه

رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال اجتماعه