مدير تعليم الجيزة يفتتح مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية

افتتح أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة والرائد العام للاتحادات الطلابية للمرحلة الثانوية بالمديرية، مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية، التى بدأت فعاليتها اليوم الإثنين 1 يناير 2024 وتنتهى الخميس 4 يناير 2024.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إلى أنه سيتم تسليم الميداليات والكؤوس على الفائزين فى نهاية المسابقة.

شهد الافتتاح سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وسحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية ومحمد عبدالعليم موجه أول تربية اجتماعية مركزى، وإشراف عام الدكتورة ماجدة مصطفى موجه عام التربية الاجتماعية وفريق التوجيه.

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