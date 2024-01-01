الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير "تعليم الجيزة" يجري جولة لتهنئة العاملين بالعام الجديد 2024

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة خلال جولته

قام أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة يرافقه سمية الخطيب وكيل المديرية، بالمرور على جميع الإدارات والأقسام بديوان المديرية لتهنئة الجميع بحلول العام الميلادي الجديد 2024 متمنين للجميع عاما سعيدا موفقا مليئا بالنجاحات والإنجازات 
 

وأبدى جميع العاملين سعادتهم بتلك اللفتة الطيبة بمرور القادة عليهم لتهنئتهم بالعام الجديد ومدهم بالطاقة الإيجابية من أجل البذل والعطاء من أجل محافظتنا والوطن كله 

 

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفقد أعمال التطوير الجارية بعدد من المحاور المرورية الهامة والمحيطة بالمنطقة الأثرية والمتحف المصرى الكبير.


حيث تابع المحافظ موقف أعمال الرصف واللاندسكيب وتوفير المواقف الحضارية وساحات الانتظار ورفع كفاءة ودهان أسوار المنشأت والعقارات المحيطة بالمنطقة الاثرية وذلك فى إطار جولاته الميدانية لمتابعة نسب الإنجاز والتأكد من إلتزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية والمواصفات الهندسية والفنية ومراعاة الجانب الجمالى لمواكبة النهضة الحضارية التى تشهدها المحافظة، تنفيذا للتكليفات الصادرة بشأن رفع كفاءة تلك القطاعات ضمن الإستعدادات الخاصة بافتتاح المتحف المصرى الكبير.

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تهنئة العام الجديد مدير تعليم الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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