نائب محافظ القاهرة يعقد اجتماعا لتشديد الحملات الرقابية بالأسواق

عقد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة اجتماعا مع رؤساء الأحياء وبحضور محمد شحاتة، مدير المكتب، وعاطف رشوان، مدير الشؤون القانونية، والمهندسة مي طلعت مدير المكتب الفني، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل.

واستعرض نائب محافظ القاهرة موقف مستجدات لخطة الرصف والتطوير الجارية طبقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وما تم تنفيذه من أعمال الرصف والتطوير.

وشدد فوزي على رؤساء الأحياء باستمرار الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية لمتابعة توافر السلع الغذائية والتأكد من ضبط الأسعار والتصدي لمواجهة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع بكميات تلبى احتياجات المواطنين.

ووجه نائب المحافظ برفع درجة الاستعداد للتجهيز لاحتفالات أعياد الميلاد المجيد بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والتنفيذية والإشراف والمتابعة بصفة دورية على أعمال النظافة بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها وإزالة الاشغالات ورفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع المحيطة بالكنائس وعدم السماح قطعيًا بانتظار أى سيارات مع التأكيد على مراجعة الإنارة وصيانة أعمدة الإنارة والتنسيق مع هيئة النظافة لتكثيف أعمال النظافة بالحدائق والمتنزهات.

وكان قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من منافذ البيع بالمنطقة الغربية للتأكد من توافر السلع خاصة السلع الإستراتيجية التي تمس حياة المواطنين والتي تم تحديدها بموجب قرار د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وهى السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم التصدى بقوة لأي محاولات لإحتكار السلع الأساسية والاستهلاكية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع توفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة بالتعاون مع الجهات المختلفة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

واستمع محافظ القاهرة خلال تفقده لمعارض ومنافذ السلع، إلى شرح من المدير المسئول عن أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج.

وشدد محافظ القاهرة على استمرار المرور اليومى لمراقبة إلتزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع، موجهًا باستمرار تكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وتكثيف حملات مواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكرى السلع الغذائية.

رافق المحافظ فى جولته اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه