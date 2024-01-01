الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير تعليم العاصمة يشهد اللقاء المهنى لاتحاد طلاب مدارس القاهرة

اللقاء المهنى لإتحاد
اللقاء المهنى لإتحاد طلاب المدارس بالقاهرة

شهد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وزينب عبدالفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، بقاعة ديوان عام المديرية، اللقاء المهنى لاتحاد طلاب مدارس القاهرة. 

واستهل مدير المديرية، اللقاء بكلمة رحب فيها بالحضور وأبنائه الطلبة، معربًا عن سعادته بحضور هذا اللقاء المثمر والبناء.

وأشار موسى، إلى أن الاتحادات الطلابية تعمل على غرس القيم والمبادئ واكتشاف ورعاية الموهوبين في شتى المجالات الفنية والرياضية والثقافية والعلمية، مؤكدا أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة التربوية وفى مقدمتها الاتحادات الطلابية وتقديم أوجه الدعم لهم، لخلق جيل من القيادات الطلابية الواعدة التى تقود مصرنا الحبيبة إلى غد مشرق.

ووجه وكيل أول الوزارة، الشكر للطالب أمير رشاد أمين اتحاد طلاب الجمهورية للعام الماضي على جهودة المبذولة وتمثيل الطلاب بالشكل اللائق والمشرف لتعليم القاهرة، وتمنى من الطالب زياد أحمد، أن يكون على نفس نهج الطالب أمير.

ومن جهتها، وجهت زينب عبدالفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية كلمة رحبت فيها بالحضور الكريم، مشيدة بأهمية الدور الكبير الذى يقوم به الإخصائي الاجتماعي والنفسي فى المدارس فهم عصب العملية التعليمية، يقومون بالتعامل مع كافة الطلاب من جميع الفئات ويقومون باحتواء كافة المشاكل داخليًا وخارجيًا.

وأكدت وكيل المديرية، مدى سعادتها بانتمائها لهذة المهنة العظيمة وقدمت كل الشكر والتقدير لجميع الإخصائيين الاجتماعيين وأبنائها الطلبة، داعية المولى عز وجل أن يجعل تعليم القاهرة فى المقدمة دومًا.

وألقت الدكتورة همت أبوكيلة، مدير عام الشئون التنفيذية، كلمة رحبت بها بقيادات تعليم القاهرة والحضور.

كما أكدت مدى سعادتها بتواجدها وسط عظماء تعليم القاهرة وأنها تشعر وكأنها تعرف الجميع منذ زمن طويل، وطالبت الطلاب بأن يبذلوا قصارى جهدهم ليكونوا على قدر المسئولية وأن يكونوا خير سفراء لزملائهم للتعبير عن مشاكلهم وتحقيق آمالهم وطموحهم.

بعدها قام الطالب أمير رشاد أمين اتحاد طلاب الجمهورية بتعريف مفهوم الإتحاد وأهدافه وشعاره من خلال الممارسة الفعلية للتربية الديمقراطية السليمة بما يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠، وقام بفتح الحوار والمناقشة والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات من جميع الحضور.

وانتهى عرس اللقاء المهنى لاتحاد الطلاب بتكريم قيادات تعليم القاهرة الأم الخلوقة عزة عبدالعزيز موجة عام التربية الإجتماعية، وسط فرحة وسعادة غامرة من جميع الحضور، وتقدم قائد تعليم القاهرة وقياداتها بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان، على ما قامت به من رحلة عطاء مليئة بالإنجازات، متمنين لها بداية حياة سعيدة وموفقة.

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