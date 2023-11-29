أخبار فاتتك|الإفراج عن 8.5 مليون طن أعلاف.. والولايات المتحدة ترسل 54 ألف طن من المساعدات لغزة

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية وغيرها، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة “أخبار فاتتك".

بواسطة مصر.. الولايات المتحدة تعلن إرسال 54 ألف طن من المساعدات لغزة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عن أنه تم نقل 54 ألف طن من المواد الطبية والمساعدات الغذائية إلى المركز اللوجستي الإنساني في مصر لتسليمها إلى قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل حتى تعيد الرهائن الذين تحتجزهم حماس إلى بلدانهم.

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الزراعة: الإفراج عن 8.5 مليون طن أعلاف بـ4 ملايين دولار

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تتابع الإفراجات عن الأعلاف على أعلى مستوى بتكليفات من رئيس الوزراء، حيث تم الإفراج حتى الآن عن أكثر من 8.5 مليون طن أعلاف عالية بالموانئ المصرية من الذرة وفول الصويا خلال العام الحالي بإجمالي 4 ملايين دولار لتغطية السوق المحلي من الذرة وفول الصويا لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين.

قال سليمان، لـ"الدستور" إن الدولة مهتمة بتفعيل الزراعة التعاقدية لتوفير المزيد من الذرة وفول الصويا للسوق المحلي بأسعار مناسبة، كذلك توجية الباحثين في المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة لاستنباط أصناف من المحاصيل العلفية التي يجود زراعتها في الأراضي الهامشية التي لاتحتاج إلى معدلات ري مرتفعة وتتحمل الملوحة وتعطي إنتاجية مرتفعة.

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13 يوما.. إجازات شهر ديسمبر 2023 للموظفين والطلاب

مع بداية كل شهر جديد يبحث موظفو الدولة والقطاع الخاص عن الإجازات الرسمية في هذا الشهر، حيث يبدأ البحث عن إجازات شهر ديسمبر 2023.

وتعتبر الإجازة الرسمية هي يوم عطلة محددة سلفا بالقانون الذي يحكم الدولة ويمنع العمل فيها في القطاعين الخاص والعام بالدولة. وتختلف الإجازات الرسمية من دولة إلى أخرى، وتختلف أيضًا حسب المناسبات الدينية والوطنية والتاريخية.

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الطفولة والأمومة والوطنية للتدريب يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز قدرات العاملين

وقع المجلس القومي للطفولة والأمومة والأكاديمية الوطنية للتدريب، بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال الطفولة والأمومة في مصر، حيث يتضمن البروتوكول التعاون في مجال التدريب وتطوير القدرات، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ الأنشطة المشتركة.

وقع البروتوكول المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور عدد من قيادات الأكاديمية والمجلس.

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نجوم الفن في عزاء الراحل طارق عبد العزيز بمسجد الشرطة

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عزاء الفنان طارق عبد العزيز المقام بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وحضر العزاء كل من محمد هنيدي وخالد الصاوي وأحمد السقا أحمد خالد صالح، ويسرا اللوزي، ورانيا فريد شوقي وعدد من النجوم.

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دورى المحترفين.. بترول أسيوط يستضيف مكادى وراية يواجه حرس الحدود فى الأسبوع العاشر

يستضيف بترول أسيوط فريق مكادي في الثانية والنصف، عصر اليوم الأربعاء، ويلتقي راية فريق حرس الحدود في الخامسة مساء في الأسبوع العاشر لمسابقة دوري المحترفين.

بترول أسيوط يواجه مكادي

في ملعبه يسعى بترول أسيوط بقيادة أحمد عبدالمقصود لمواصلة انتصاراته عندما يستضيف فريق مكادي بقيادة عثمان أحمد.

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شريف فتحى يكشف لـ"الشاهد" كيفية تعامله مع أزمة سقوط الطائرة القادمة من فرنسا

قال وزير الطيران المدني الأسبق شريف فتحي، إنه تلقى خبر اختفاء طائرة قادمة من فرنسا أثناء حضوره مؤتمرا في جدة بالمملكة العربية السعودية، معبرًا: "بعد صلاة العشاء توجهت للحرم من أجل إجراء مناسك العمرة وبعد العودة من العمرة ذهبت إلى الغرفة لتبديل ثياب العمرة، وتلقيت اتصالا في هذا التوقيت بأن هناك طائرة تم اختفاؤها من على الرادار.

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