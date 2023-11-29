شريف فتحى يكشف لـ "الشاهد" كيفية تعامله مع أزمة سقوط الطائرة القادمة من فرنسا؟

قال وزير الطيران المدني الأسبق شريف فتحي، إنه تلقى خبر اختفاء طائرة قادمة من فرنسا هذه أثناء حضوره مؤتمر في جدة بالمملكة العربية السعودية، معبرًا:" بعد صلاة العشاء توجهت للحرم من أجل إجراء مناسك العمرة وبعد العودة من العمرة ذهبت إلى الغرفة لتبديل ثياب العمرة، وتلقيت اتصال في هذا التوقيت بأن هناك طائرة تم اختفائها من على الرادار.

سقوط طائرة قادمة من فرنسا

وأكد وزير الطيران المدني الأسبق، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه لا يمكن القول أن الطائرة سقطت إلا في حال وجود بعض المؤشرات غير اختفائها من على الرادار، ولهذا أكدت الدولة المصرية على ضرورة استخدام لفظ اختفاء الطائرة وليس سقوطها لحين العثور على الحقائق التي تثبت سقوطها من عدمه، وهذه المصطلحات لها أهمية كبيرة كما أنها تراعي البعد الإنساني لمشاعر الأهالي اللذين لهم مواطنين على متن الطائرة.

الأكاذيب وقت الأزمة

وأضاف في حديثه، أن هذه التجربة من أصعب الأزمات التي مرت عليه في الوزارة، لأن على متن الطائرة عدد كبير من الأرواح، معبرًا:" كثرت الأقاويل والأكاذيب حول هذه الطائرة، حيث كان الحديث عن انتحار الطيار".



انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار