الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: الإفراج عن 8.5 مليون طن أعلاف بـ4 ملايين دولار

الاعلاف
الاعلاف

أكد د.طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تتابع الافراجات عن الأعلاف على أعلى مستوى بتكليفات من رئيس الوزراء حيث تم الإفراج حتى الآن عن أكثر من 8.5 مليون طن أعلاف عالية بالموانئ المصرية من الذرة وفول الصويا خلال العام الحالي بإجمالي 4 ملايين دولار لتغطية السوق المحلي من الذرة وفول الصويا لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين.

توفير الاعلاف

قال سليمان، لـ"الدستور" إن الدولة مهتمة بتفعيل الزراعة التعاقدية لتوفير المزيد من الذرة وفول الصويا للسوق المحلي بأسعار مناسبة، كذلك توجية الباحثين في المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة لاستنباط أصناف من المحاصيل العلفية التي يجود زراعتها في الأراضي الهامشية التي لاتحتاج إلى معدلات ري مرتفعة وتتحمل الملوحة وتعطي إنتاجية مرتفعة.

أضاف أنه تم تحسين إنتاجية المحاصيل العلفية من الذرة والبرسيم لإنتاج أنواع من العلف كثيف الإنتاجية تمكث في الأرض فترة أقل  وتحتاج مياه أقل، مشيرا الى انه فور الإفراج عن الخامات العلفية من الذرة والصويا العالية في الموني ويتم تكثيف المتابعة من الجهات الرقابية بوزارة الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك وتتبع الكميات المفرج عنها من المواني واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات سواء بالحبس أو المنع بهدف زيادة السعر فيما بعد.

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية أن الأعلاف تشكل من المصروفات للثروة الحيوانية والداجنة، وتكاليف إنتاج اي مشروع خاص بالثروة الحيوانية، لافتًا إلى أن ماقدمته الدولة من أراضي ومشروعات قومية بهدف تأمين الثروة الحيوانية والداجنة فاكان لزما على وزارة الزراعة العمل على توفير مدخلات الإنتاج في الأعلاف بالأصناف التي تناسب الثروة الحيوانية والداجنة للحفاظ على الانتاج وتخفيض الأسعار وزيادة الإنتاج.

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