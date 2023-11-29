الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى المحترفين.. بترول أسيوط يستضيف مكادى وراية يواجه حرس الحدود فى الأسبوع العاشر

فريق بترول أسيوط
فريق بترول أسيوط

يستضيف بترول أسيوط فريق مكادي في الثانية والنصف، عصر اليوم الأربعاء، ويلتقي راية فريق حرس الحدود في الخامسة مساء في الأسبوع العاشر لمسابقة دوري المحترفين.

بترول أسيوط يواجه مكادي

في ملعبه يسعى بترول أسيوط بقيادة أحمد عبدالمقصود لمواصلة انتصاراته عندما يستضيف فريق مكادي بقيادة عثمان أحمد.

فريق بترول أسيوط يحتل المركز السابع برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات وخمس هزائم وهو الفريق الوحيد في دوري المحترفين الذي لايعرف نغمة التعادل وسجل 11 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف وجمع ست نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على غزل المحلة والاتصالات والهزيمة أمام حرس الحدود ويسعى للفوز والوصول للنقطة 18وتخطى أبوقير للأسمدة.

في المقابل يحتل فريق مكادي المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة من انتصارين وستة تعادلات وهزيمة واحدة وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا وجمع ست نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على أبوقير للأسمدة والقناة والهزيمة أمام أسوان .

يدير المباراة محمد عبد الحافظ ويساعده كيرلس نزيه ومحمد القراقصي ومعهم أبوبكر عبد الحي حكما رابعا. 

راية يصطدم بحرس الحدود

فريق راية

ويشهد ملعب حرس الحدود بالإسكندرية مواجهة قوية في الخامسة مساء بين حرس الحدود وفريق راية.

فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي يحتل المركز الثالث برصيد 17 نقطة من أربعة انتصارات وخمسة تعادلات ويملك أقوى هجوم في دوري المحترفين برصيد 17 هدفا ودخل مرماه تسعة أهداف وجمع سبع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على بترول أسيوط والمقاصة والتعادل مع لافيينا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 20 لاستعادة قمة الدوري وفي نفس الوقت المحافظة على سجله خاليا من الهزائم.

على الجانب الأخر يحتل فريق راية بقيادة محمد حليم المركز الثامن برصيد 13 نقطة من ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات وهزيمتين وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا وجمع خمس نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على الجمهورية شبين والتعادل مع النجوم ودكرنس.

يدير المباراة محمد طه ويساعده وائل فتحي وهشام صبري ومعهم طاهر أيمن سليمان حكما رابعا.

دوري المحترفين فريق بترول أسيوط مكادي راية حرس الحدود

مواد متعلقة

دوري المحترفين.. لافينا يهزم الاتصالات بهدف وأبوقير للأسمدة يتعادل مع بروكسي

دوري المحترفين.. النصر للتعدين يستضيف بتروجت في الأسبوع العاشر

10 مدربين ضحايا 9 أسابيع من مسابقة دوري المحترفين

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

زيادة 15 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-11-2023 فى مصر

سعر الدولار اليوم فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية الأربعاء 29-11-2023

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-11-2023

الدرع المحصن للمسلم.. دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 29-11-2023

دورى نايل.. الزمالك فى مهمة استعادة الانتصارات أمام مودرن فيوتشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها وسط مواجهات وتدمير للبنية التحتية

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟