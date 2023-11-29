دورى المحترفين.. بترول أسيوط يستضيف مكادى وراية يواجه حرس الحدود فى الأسبوع العاشر

يستضيف بترول أسيوط فريق مكادي في الثانية والنصف، عصر اليوم الأربعاء، ويلتقي راية فريق حرس الحدود في الخامسة مساء في الأسبوع العاشر لمسابقة دوري المحترفين.

بترول أسيوط يواجه مكادي

في ملعبه يسعى بترول أسيوط بقيادة أحمد عبدالمقصود لمواصلة انتصاراته عندما يستضيف فريق مكادي بقيادة عثمان أحمد.

فريق بترول أسيوط يحتل المركز السابع برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات وخمس هزائم وهو الفريق الوحيد في دوري المحترفين الذي لايعرف نغمة التعادل وسجل 11 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف وجمع ست نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على غزل المحلة والاتصالات والهزيمة أمام حرس الحدود ويسعى للفوز والوصول للنقطة 18وتخطى أبوقير للأسمدة.

في المقابل يحتل فريق مكادي المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة من انتصارين وستة تعادلات وهزيمة واحدة وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا وجمع ست نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على أبوقير للأسمدة والقناة والهزيمة أمام أسوان .

يدير المباراة محمد عبد الحافظ ويساعده كيرلس نزيه ومحمد القراقصي ومعهم أبوبكر عبد الحي حكما رابعا.

راية يصطدم بحرس الحدود

فريق راية

ويشهد ملعب حرس الحدود بالإسكندرية مواجهة قوية في الخامسة مساء بين حرس الحدود وفريق راية.

فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي يحتل المركز الثالث برصيد 17 نقطة من أربعة انتصارات وخمسة تعادلات ويملك أقوى هجوم في دوري المحترفين برصيد 17 هدفا ودخل مرماه تسعة أهداف وجمع سبع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على بترول أسيوط والمقاصة والتعادل مع لافيينا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 20 لاستعادة قمة الدوري وفي نفس الوقت المحافظة على سجله خاليا من الهزائم.

على الجانب الأخر يحتل فريق راية بقيادة محمد حليم المركز الثامن برصيد 13 نقطة من ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات وهزيمتين وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا وجمع خمس نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على الجمهورية شبين والتعادل مع النجوم ودكرنس.

يدير المباراة محمد طه ويساعده وائل فتحي وهشام صبري ومعهم طاهر أيمن سليمان حكما رابعا.