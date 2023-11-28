الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري المحترفين.. لافينا يهزم الاتصالات بهدف وأبوقير للأسمدة يتعادل مع بروكسي

مباراة لافيينا والاتصالات
مباراة لافيينا والاتصالات

استعاد فريق لافيينا نغمة الانتصارات وهزم الاتصالات بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب الأسيوطي سبورت في الأسبوع العاشر لمسابقة دوري المحترفين ليرتفع رصيد لافينا إلى 18 نقطة ويتوقف رصيد الاتصالات عند 11 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وشهد قيام الحكم أحمد ناصر بطرد أونكور أوين لاعب لافيينا وفي الشوط الثاني قام الحكم بطرد حسين ذكرى حارس مرمى الاتصالات بعد إعاقته مهاجم لافيينا خارج منطقة الجزاء ونجح الموريتاني أحمد سالم في تسجيل هدف الفوز للافيينا في الدقيقة 85 .

وأدار المباراة أحمد ناصر وساعده علي علاء طلبة ووائل عاطف ومعهم علاء صبري حكما رابعا.

وفي الإسكندرية تعادل أبوقير للأسمدة مع بروكسي بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد أبوقير للأسمدة إلى 15 نقطة ويرتفع ر صيد بروكسي إلى 13 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بروكسي بهدف سجله عمار شرف الدين في الدقيقة الثالثة وفي الشوط الثاني سجل محمود أجوجو هدف التعادل لأبوقير للأسمدة .

أدار المباراة محمود رشدي وساعده أحمد زغلول وأسامة هشام ومعهم أحمد العباسي حكما رابعا .

كانت مباريات الأسبوع العاشر لدوري المحترفين قد بأت أمس بمباراة النصر للتعدين وبتروجت التي انتهت بفوز بتروجت 2-1 ليرتفع رصيده إلى 20 نقطة ويتوقف رصيد النصر للتعدين عند أربع نقاط .

وتتواصل غدا الأربعاء مواجهات الأسبوع العاشر لدوري المحترفين بإقامة ست مباريات منها خمس مبار يات في الثانية والنصف عصرا حيث يلتقي لسكة الحديد مع  النجوم والقناة مع أسوان وبترول أسيوط مع مكلدي والمقاصة مع غزل المحلة وطنطا مع الجمهورية شبين بينما تقام مباراة راية وحرس الحدود في الخامسة والنصف مساء.   

وتختتم مواجهات الأسبوع العاشر لدوري المحترفين بعد غد الخميس بمباراة واحدة بين وادي دجلة ودكرنس في الثانية والنصف عصرا.

دوري المحترفين فريق لافيينا الاتصالات بروكسي أبوقير للأسمدة

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