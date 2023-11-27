دوري المحترفين.. النصر للتعدين يستضيف بتروجت في الأسبوع العاشر

تنطلق اليوم الإثنين، مواجهات الأسبوع العاشر في مسابقة دوري المحترفين بمباراة واحدة بين النصر للتعدين وبتروجت في الثانية والنصف عصرا بملعب النصر للتعدين بأسوان.

المباراة تمثل مواجهة بين القمة والقاع حيث يحتل بتروجت بقيادة السيد عيد المركز الثالث، برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن حرس الحدود المتصدر، بينما يحتل النصر للتعدين بقيادة محمد شرف المركز الأخير برصيد أربع نقاط.

النصر للتعدين حقق فوزا واحدة وتعادل مرة واحدة وخسرسبع مباريات وسجل 8 أهداف ودفاعه هو الأضعف في دوري المحترفين ودخل مرماه 23 هدفا وخسر آخرأربع مباريات أمام وادي دجلة والسكة الحديد وأبوقير للأسمدة وبروكسي، كما خسر أمام الألومنيوم بهدفين نظيفين وخرج من بطولة كأس مصر ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والابتعاد عن المركز الأخير.

على الجانب الآخر، حقق بتروجت خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر مباراتين وسجل 13 هدفا ودخل مرماه تسعة أهداف وجمع خمس تقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على طنطا والتعادل مع وادي دجلة والسكة الحديد والهزيمة أمام راية، كما فاز على حلوان العام بخمسة أهداف نظيفة وتأهل للدور التمهيدي الأخير في بطولة كأس مصر ويسعى للفوز والانفراد بالقمة في انتظار نتائج باقي مباريات الأسبوع العاشر.

يدير المباراة أحمد ناجي ويساعده أحمد كمال ومحمد صلاح مهران ومعهم يحيي عبد الحميد حكما رابعا.

مواعيد باقي مباريات الأسبوع العاشر لدوري المحترفين

الثلاثاء 28 نوفمبر

أبوقير للأسمدة × بروكسي الساعة 2.30

لافيينا × الاتصالات الساعة 2.30

الأربعاء 29 نوفمبر

السكة الحديد × النجوم الساعة 2.30

القناة × أسوان الساعة 2.30

بترول أسيوط × مكادي الساعة 2.30

المقاصة × غزل المحلة الساعة 2.30

طنطا × الجمهورية شبين الساعة 2.30

راية × حرس الحدود الخامسة مساء

الخميس 30 نوفمبر

وادي دجلة × دكرنس الساعة 2.30