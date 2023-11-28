الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجوم الفن في عزاء الراحل طارق عبد العزيز بمسجد الشرطة

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عزاء الفنان طارق عبد العزيز المقام حاليًا بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

ويحضر العزاء كل من محمد هنيدي وخالد الصاوي وأحمد السقا أحمد خالد صالح، ويسرا اللوزي، ورانيا فريد شوقي وعدد من النجوم.

ورحل عن عالمنا مساء أمس الأول الأحد إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز الـ55 عاما، أثناء تصوير أحد مشاهده فى مسلسل "وبقينا اتنين" أمام الفنان شريف منير، وبقيادة المخرج طارق رفعت.

وخيم الحزن على لوسط الفني، بعد رحيل الفنان طارق عبدالعزيز، وحرص عدد كبير من نجوم الفن والاعلام فى مصر والوطن العربي، على الوداع الأخير وحضور مراسم الدفن والجنازة ظهر امس الإثنين، من داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حالة من الصدمة والحزن إذ حضر الجنازة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم الدكتور اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، محمد هنيدي، أحمد رزق، عمرو عبدالجليل، فتوح أحمد، محمد أبو داوود، أحمد داش، أيتن عامر، جمال العدل، إياد نصار، داليا مصطفى، سلوى محمد علي، مصطفى قمر، صابرين، حمادة هلال، إيهاب فهمي، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، أيمن عزب، علاء مرسي، يوسف عثمان وآخرون".إيهاب فهمي، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، أيمن عزب، علاء مرسي، يوسف عثمان وآخرون".

عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز مسجد الشرطة مدينة الشيخ زايد محمد هنيدي هنيدي خالد الصاوي أحمد السقا

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