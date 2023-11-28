نجوم الفن في عزاء الراحل طارق عبد العزيز بمسجد الشرطة

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عزاء الفنان طارق عبد العزيز المقام حاليًا بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

ويحضر العزاء كل من محمد هنيدي وخالد الصاوي وأحمد السقا أحمد خالد صالح، ويسرا اللوزي، ورانيا فريد شوقي وعدد من النجوم.

ورحل عن عالمنا مساء أمس الأول الأحد إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز الـ55 عاما، أثناء تصوير أحد مشاهده فى مسلسل "وبقينا اتنين" أمام الفنان شريف منير، وبقيادة المخرج طارق رفعت.

وخيم الحزن على لوسط الفني، بعد رحيل الفنان طارق عبدالعزيز، وحرص عدد كبير من نجوم الفن والاعلام فى مصر والوطن العربي، على الوداع الأخير وحضور مراسم الدفن والجنازة ظهر امس الإثنين، من داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حالة من الصدمة والحزن إذ حضر الجنازة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم الدكتور اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، محمد هنيدي، أحمد رزق، عمرو عبدالجليل، فتوح أحمد، محمد أبو داوود، أحمد داش، أيتن عامر، جمال العدل، إياد نصار، داليا مصطفى، سلوى محمد علي، مصطفى قمر، صابرين، حمادة هلال، إيهاب فهمي، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، أيمن عزب، علاء مرسي، يوسف عثمان وآخرون".إيهاب فهمي، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، أيمن عزب، علاء مرسي، يوسف عثمان وآخرون".