طالب جامعي: الرئيس السيسي الوحيد الذي يدافع عن فلسطين

“زعلانين على اللي بيحصل في غزة”، بهذه الكلمات بدأ أحمد عبدالله الطالب الجامعي حديثه لـ الدستور قائلا إن الشعب المصري حزين جدا على المشاهد المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، بفعل العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تسبب في استشهاد عدد كبيرة جدًا من المواطنين وخاصة من الأطفال والنساء.

تابع: أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحمل على كاهله عبء القضية الفلسطينية، إذ يبذل قصارى جهده في تفعيل الهدنة الإنسانية الفورية العاجلة، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية والطبية والإعاشية للمواطنين في قطاع غزة، معقبًا: "مصر كلها تقف وراء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وتساند القضية الفلسطينية حتى الرمق الأخير.

أضاف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدافع بكد واجتهاد عن الشعب الفلسطيني الشقيق، ويؤكد ويرفض العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالينا في داخل قطاع غزة، ويطالب بالوقف الفوري للنار، ويرفض سياسة التهجير التي تنظمها إسرائيل لتسلب من الشعب الفلسطيني قطاع غزة.

1.5 مليون نازح فى شتى أنحاء غزة

وقد حذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط من ارتفاع خطر انتشار الأمراض في غزة مع تعطل المرافق الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي.

وقالت المنظمة، في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن هذا الوضع مقلق، لا سيما لما يقرب من 1.5 مليون نازح في شتى أنحاء غزة، خاصة من يعيشون في ملاجئ شديدة الازدحام لا تتوافر فيها فرص استخدام مرافق النظافة الشخصية والمياه النظيفة، الأمر الذي يزيد من خطر انتقال الأمراض المعدية.

وأكدت أنه مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات والإصابات في غزة بسبب تصاعد عمليات القصف الإسرائيلي، فإن الازدحام الشديد في الملاجئ وتعطّل النظام الصحي وشبكات المياه والصرف الصحي يضيف خطرًا آخر يتمثل بالانتشار السريع للأمراض المعدية، وقد بدأت بعض الاتجاهات المقلقة في الظهور فعلًا.