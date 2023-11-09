الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طالب جامعي: الرئيس السيسي الوحيد الذي يدافع عن فلسطين

طالب جامعي
طالب جامعي

“زعلانين على اللي بيحصل في غزة”، بهذه الكلمات بدأ أحمد عبدالله الطالب الجامعي حديثه لـ الدستور قائلا إن الشعب المصري حزين جدا على المشاهد المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، بفعل العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تسبب في استشهاد عدد كبيرة جدًا من المواطنين وخاصة من الأطفال والنساء.

txt

بأعلام مصر.. مواطنون يدعمون المرشح الرئاسى السيسى فى مؤتمر جماهيرى بالعامرية

txt

مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الإسكندرية (صور)

txt

مواطن: "سأتبرع بآخر ما أملك لإغاثة غزة"

txt

متطوع بمعبر رفح: إدخال كل المساعدات إلى غزة حلم كل المصريين

txt

إيمان عبدالفتاح: أتبرع منذ اليوم الأول للتحالف الوطني لإغاثة غزة

txt

مواطن: مصر قدمت نموذجًا عظيمًا في دعم الشعب الفلسطيني

txt

الأعلى بين منظمات ودول العالم.. شاهد حجم المساعدات المصرية لإغاثة أشقائنا في غزة

txt

"بدّي آكل خبز في الجنة".. طفل فلسطيني يتمنى الشهادة من أجل الطعام

txt

مسئولو القوافل فى التحالف الوطنى يتحدثون (فيديو)

txt

متبرع فى صندوق إغاثة غزة: "حياة كريمة" قدمت دورًا بطوليًا فى دعم أهلنا بالقطاع

تابع: أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحمل على كاهله عبء القضية الفلسطينية، إذ يبذل قصارى جهده في تفعيل الهدنة الإنسانية الفورية العاجلة، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية والطبية والإعاشية للمواطنين في قطاع غزة، معقبًا: "مصر كلها تقف وراء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وتساند القضية الفلسطينية حتى الرمق الأخير.

 

أضاف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدافع بكد واجتهاد عن الشعب الفلسطيني الشقيق، ويؤكد ويرفض العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالينا في داخل قطاع غزة، ويطالب بالوقف الفوري للنار، ويرفض سياسة التهجير التي تنظمها إسرائيل لتسلب من الشعب الفلسطيني قطاع غزة.

1.5 مليون نازح فى شتى أنحاء غزة

وقد حذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط من ارتفاع خطر انتشار الأمراض في غزة مع تعطل المرافق الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي.

وقالت المنظمة، في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن هذا الوضع مقلق، لا سيما لما يقرب من 1.5 مليون نازح في شتى أنحاء غزة، خاصة من يعيشون في ملاجئ شديدة الازدحام لا تتوافر فيها فرص استخدام مرافق النظافة الشخصية والمياه النظيفة، الأمر الذي يزيد من خطر انتقال الأمراض المعدية.

وأكدت أنه مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات والإصابات في غزة بسبب تصاعد عمليات القصف الإسرائيلي، فإن الازدحام الشديد في الملاجئ وتعطّل النظام الصحي وشبكات المياه والصرف الصحي يضيف خطرًا آخر يتمثل بالانتشار السريع للأمراض المعدية، وقد بدأت بعض الاتجاهات المقلقة في الظهور فعلًا.

قطاع غزة غزة الشعب الفلسطيني فلسطين مصر عبدالفتاح السيسي

مواد متعلقة

الجزائر تعلن دعمها المطلق للقضية الفلسطينية ورفض عمليات الإبادة الجماعية

الغد: قرارات مجلس الأمن القومي تاريخية وتتطلب التفاف ومساندة شعبية كبرى

ميرال الهريدى: بيان مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية تاريخى ويعبر عن الشعب المصرى

حزب المؤتمر يدين مجازر وجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى

برلمانى عن إطلاق قوافل مساعدات لفلسطين: مصر الشقيقة الكبرى للعرب

رئيس بلدية رفح يطالب العالم العربى والإسلامى بالوقوف مع الشعب الفلسطينى

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

الأكثر قراءة

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

سرايا القدس: مستعدون للإفراج عن محتجزين إسرائيليين لأسباب إنسانية وطبية

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

قائمة المنتخب لمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات المونديال.. صدمة للزمالك

6 شهور زواج.. شاب ينهي حياة زوجته بسبب الخلافات في قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس