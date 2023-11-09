فلسطين المحتلة.. 12 شهيدًا وجريحًا خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين ومخيمها

استُشهد 6 فلسطينيين، وأصيب 6 آخرون، اثنان بحالة الخطر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، للمرة الثانية منذ صباح اليوم الخميس.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

وأضافت "وفا"، أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، وأسفرت حتى اللحظة عن استشهاد ستة مواطنين، وإصابة ستة آخرين على الأقل، بينهم مسعف بالرصاص الحي.

وأوضح شهود عيان أن خمسة مواطنين من الستة الذين استشهدوا، لم تعرف هوياتهم بعد، متأثرين بجروحهم الحرجة، بعد ان استهدفتهم طائرة مسيرة في مخيم جنين.

وحاصرت قوات الاحتــلال مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين ومحيطه، وأطلقت النار على كل شيء يتحرك، بما في ذلك مركبات الإسعاف.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهر، وأنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين.

ولا تزال قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها من كل المحاور، مدعومة بجرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الحتلال في سماء المدينة ومخيمها.

الاحتلال يكثف اقتحاماته منذ الصباح

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، اقتحاماتها بالضفة الغربية؛ حيث اقتحمت مدينة بيت لحم، ودارت اشتبكات عنيفة بينها وبين عدد من الشبان الفلسطينيين.

كما دخلت قوات الاحتلال قرية الطبقة جنوب غرب الخليل، واندلعت مواجهات عنيفة، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز، ما أدى ذلك إلى مقتل شاب بعد إصابته بالرصاص الحي.