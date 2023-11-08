الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهباش: نرفض أي فكرة تقوم على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية

محمود الهباش
محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن أولويتنا هي الوقف الفوري والكامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه في إطار تحركنا السياسي يشمل الرفض التام للتهجير القسرى وضرورة تطبيق الحل الشامل للقضية الفلسطينية، داعيا إلى بدء إجراءات واضحة تدعم الموقف الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الهباش، أنه لا يجب عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية قائلًا:" كلها أراض فلسطينية.. ونرفض أي فكرة تقوم على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية".

وأكد الهباش، سنواصل مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ولن نقبل العيش تحت سيطرته إلى الأبد، مطالبًا نريد إجراءات واضحة تدعم الموقف الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

مستشار الرئيس الفلسطيني لعدوان الإسرائيلى الهباش محمود الهباش غزة قطاع غزة الضفة الغربية

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