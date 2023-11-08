الهباش: نرفض أي فكرة تقوم على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن أولويتنا هي الوقف الفوري والكامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه في إطار تحركنا السياسي يشمل الرفض التام للتهجير القسرى وضرورة تطبيق الحل الشامل للقضية الفلسطينية، داعيا إلى بدء إجراءات واضحة تدعم الموقف الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الهباش، أنه لا يجب عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية قائلًا:" كلها أراض فلسطينية.. ونرفض أي فكرة تقوم على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية".

وأكد الهباش، سنواصل مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ولن نقبل العيش تحت سيطرته إلى الأبد، مطالبًا نريد إجراءات واضحة تدعم الموقف الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.