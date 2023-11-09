الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم "الأمعرى" فى الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مخيم الأمعري جنوب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية".

اعتقال شاب من بلدة تقوع

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إلى اعتقال جنود الاحتلال الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، كما داهمت القوات الإسرائيلية، منزل الشهيد عاطف عبيات وفتشته.

إغلاق قوات الاحتلال لقرية عقربا 

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، جميع مداخل قرية عقربا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، عقب اقتحامها بعدد من الآليات العسكرية، ومنعت الدخول والخروج منها، بعد أن اقتحمت القرية.

الضفة الغربية بيت لحم قرية عقربا مخيم الامعري الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل

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