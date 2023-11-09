المفوضية الأوروبية تقدم خطة نمو جديدة لمنطقة غرب البلقان باستثمارات 6 مليارات يورو

تبنت المفوضية الأوروبية خطة نمو جديدة لمنطقة غرب البلقان، لمساعدتها في تعزيز النمو الاقتصادي وتسريع التقارب الاجتماعي والاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي قبل انضمامها رسميًا إليه، وذلك باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات يورو.

النمو فى منطقة غرب البلقان

وذكرت المفوضية، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن الهدف من هذه الخطة هو تمكين الشركاء من تعزيز الإصلاحات والاستثمارات لتسريع وتيرة عملية التوسع ونمو اقتصاداتهم بشكل كبير، ولتحقيق هذه الغاية تم اقتراح إنشاء مرفق جديد للإصلاح والنمو في منطقة غرب البلقان بقيمة 6 مليارات يورو للفترة ما بين 2024-2027، ولن تتم المدفوعات إلا بعد تحقيق الإصلاحات المتفق عليها.

تعزيز التكامل الاقتصادى

وأضاف البيان أن خطة النمو الجديدة لمنطقة غرب البلقان ترتكز على عدة ركائز مهمة، من بين ذلك تعزيز التكامل الاقتصادي مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، بشرط مواءمة دول غرب البلقان مع قواعد السوق الموحدة، وفتح القطاعات والمناطق ذات الصلة لجميع جيرانها في نفس الوقت، بما يتماشى مع السوق الإقليمية المشتركة.

وشدد البيان على ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي داخل منطقة غرب البلقان من خلال السوق الإقليمية المشتركة، استنادًا إلى قواعد ومعايير الاتحاد الأوروبي، والتي من المحتمل أن تضيف 10% إلى اقتصاداتها وتسريع الإصلاحات الأساسية، بما في ذلك مجموعة الأساسيات ودعم مسار غرب البلقان نحو عضوية الاتحاد الأوروبي وتحسين النمو الاقتصادي المستدام، بما في ذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وفي هذا الصدد، تم اقتراح 7 إجراءات ذات أولوية، وهي: ضرورة تعزيز حرية حركة البضائع، وحرية تنقل الخدمات والعمال، والوصول إلى منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة، (SEPA) وتسهيل النقل البري، وتحسين التكامل، وإزالة الكربون من أسواق الطاقة والسوق الرقمية الموحدة، والاندماج في سلاسل التوريد الصناعية.

المساعدة المالية الأوروبية لدعم الإصلاحات

علاوة على ذلك، من المنتظر أن تزيد المساعدة المالية الأوروبية لدعم الإصلاحات من خلال مرفق الإصلاح والنمو لغرب البلقان للفترة 2024-2027، واقتراح أداة جديدة بقيمة 6 مليارات يورو، تتكون من 2 مليار يورو في شكل منح، و4 مليارات يورو في شكل قروض ميسرة. على أن يكون السداد مشروطًا بتنفيذ شركاء غرب البلقان إصلاحات اجتماعية واقتصادية وجوهرية محددة. وكجزء من خطة النمو، ستتم دعوة كل شريك في غرب البلقان إلى إعداد أجندة إصلاح بناءً على التوصيات الحالية، بما في ذلك حزمة التوسيع السنوية وبرامج الإصلاح الاقتصادي للبلدان.

اقتصادات غرب البلقان أقرب إلى الاتحاد الأوروبى

تعليقًا على ذلك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: مع اعتماد اليوم خطة النمو الجديدة البالغة 6 مليارات يورو لغرب البلقان، فإننا نجعل اقتصادات غرب البلقان أقرب إلى الاتحاد الأوروبي، إن إمكانات خطة النمو الجديدة غير عادية، ومن الممكن أن تؤدي إلى مضاعفة اقتصاد منطقة غرب البلقان في السنوات العشر المقبلة.. ومن خلال الجمع بين الإصلاحات والاستثمارات، سيسمح لغرب البلقان بالاستفادة قريبا من المجالات الرئيسية لسوقنا الموحدة، بما في ذلك حرية حركة السلع والخدمات والعمال ومنطقة مدفوعات اليورو الموحدة والنقل والطاقة والسوق الرقمية الموحدة.