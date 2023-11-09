الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة يدعو إلى إنقاذ غزة قبل مناقشة مستقبلها

فاسيلي نيبينزيا،
فاسيلي نيبينزيا،

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إنه يجب إنقاذ قطاع غزة قبل مناقشة مستقبله.

جاء ذلك ردًا على اقتراح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن تتولى السلطة الفلسطينية حكم الضفة الغربية وغزة عندما ينتهي الصراع.

وأضاف نيبينزيا: هذا ليس الوقت المناسب لمناقشة ما سيحدث في غزة وكيف سيتم حكم غزة، الآن هو الوقت المناسب لوقف إطلاق النار والحفاظ على حياة المدنيين الذين يقتلون على نطاق واسع.

وتابع الدبلوماسي الروسي: نحن لسنا في الإطار الزمني الذي نناقش فيه مستقبل غزة، علينا أن ننقذ حاضرها.

ولم يوضح تفاصيل عملية المفاوضات حول قرار الشرق الأوسط الذي يقوم الآن بصياغته الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي، ومتى يمكن طرحه للتصويت.

وقال نيبينزيا: هناك شيء ما يحدث خلف الكواليس، لكن ليس لدي أي شيء أقدمه بعد.

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فى اليوم الـ34 من العدوان: 65 شهيدًا و100 مصاب فى قصف إسرائيلى

الطيران الحربي الإسرائيلي

ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي قصفه للمنازل في قطاع غزة ومحيط مستشفى النصر ومجمع الشفاء الطبي.

وقالت مصادر في القطاع إن طائرات الاحتلال استهدفت محيط المجمع بعدة غارات، إذ أطلقت عدة صواريخ على فترات متواصلة ما أدى لسقوط شظايا الصواريخ في ساحة المستشفى، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء مدينة غزة وتحديدًا مخيم الشاطئ.

وقصفت طائرات الاحتلال كذلك محيط مستشفى النصر غرب غزة، ما أدى لاستشهاد 3 أشخاص وإصابة العشرات.

السياج الشرقي الفاصل لقطاع غزة

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها بالقذائف والصواريخ شرق مدينة رفح، وتحديدًا قرب السياج الشرقي الفاصل لقطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة ساحة الشوا بمدينة غزة، ما أدى لإصابة العشرات تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني والإسعاف من انتشال جثامين 6 شهداء، وعدد من الجرحى، عقب استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، ومنزلًا في مخيم جباليا وسوته بالأرض على رءوس من فيه، وما زالوا تحت الأنقاض.

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