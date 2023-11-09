الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

للمرة الثانية.. "المقاومة الإسلامية" فى العراق تستهدف قاعدة أمريكية بكردستان

قاعدة أمريكية
قاعدة أمريكية

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الخميس، عن استهداف قاعدة للقوات الأمريكية في إقليم كردستان بطائرتين  مسيرتين.

وأوضحت، في بيان نشرته عبر موقع الإعلام الحربي التابع لها، أنها استهدفت قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة حرير شمالي العراق، بطائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر.

وتشن المقاومة الإسلامية في العراق منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة هجمات متواصلة بالطائرات المسيرة والصواريخ على قواعد عراقية وسورية، تضم قوات أمريكية، فضلًا عن قصف إيلات في إسرائيل حتى تجاوز عددها 48 استهدافًا.

 

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تجدد قصف المقاومة الإسلامية في العراق لقاعدة أمريكية بإقليم كردستان

معارك عنيفة في شوارع مدينة غزة

وفي وقت سابق، اندلعت معارك عنيفة في شوارع مدينة غزة، حيث استخدم مقاتلو حركة حماس أنفاقًا لنصب كمائن للقوات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تقدمت إلى وسط مدينة غزة، المعقل الرئيسي لحماس وأكبر مدينة في القطاع الساحلي، في حين قالت الحركة إن مقاتليها كبدوا القوات الإسرائيلية خسائر فادحة.

ونشر الجناح العسكري لحماس، أمس، مقطع فيديو يظهر على ما يبدو معارك ضارية في الشوارع وسط المباني، التي تم قصفها في مدينة غزة.

وأفادت مصادر من حماس وحركة الجهاد الإسلامي بأن الدبابات الإسرائيلية واجهت مقاومة شرسة من مقاتلي حماس، الذين يستخدمون الأنفاق لنصب الكمائن.

وتدك إسرائيل غزة ردًا على هجوم شنه مقاتلو حماس عبر الحدود على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، وقتلوا خلاله 1400 شخص معظمهم مدنيون، واحتجزوا نحو 240 رهينة وفقًا للإحصاء الإسرائيلي.

وقال مسئولون فلسطينيون إن 10569 شخصًا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي حتى الأربعاء، 40 بالمئة منهم أطفال.

المقاومة الإسلامية العراق اقليم كردستان مسيرتين مدينة غزة

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