الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة جنين الفلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، مدينة جنين، ودارت مواجهات مع الشبان.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة "وفا" الفلسطينية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة 4 جرافات عسكرية من نوع (D9)، اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأضافت أن طائرة مروحية وطائرات استطلاع ترافق قوات الاحتلال في اقتحام مدينة جنين، حيث اعتلت قناصة الاحتلال أسطح بنايات المواطنين، بعد مداهمة عدد من المنازل، كما أن وحدات خاصة "مستعربون" اقتحموا أحياء من المدينة.

وأوضحت أن جرافات الاحتلال بدأت بتدمير شارع السكة المحاذي إلى مستشفى ابن سينا، والمستشفى الأردني الميداني، في حي الزهرة بمحاذاة مخيم جنين.

الأكثر قراءة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

عاجل.. استشهاد 30 فلسطينيا فى قصف إسرائيلى استهدف منزلين بمخيم جباليا شمالى غزة

عاجل.. هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ على القوات الأمريكية فى العراق

أسعار الدواجن اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 فى مصر

قناة عبرية: مصر تقترب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار إنسانى فى قطاع غزة

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين