عاجل.. قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة جنين الفلسطينية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، مدينة جنين، ودارت مواجهات مع الشبان.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة "وفا" الفلسطينية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة 4 جرافات عسكرية من نوع (D9)، اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأضافت أن طائرة مروحية وطائرات استطلاع ترافق قوات الاحتلال في اقتحام مدينة جنين، حيث اعتلت قناصة الاحتلال أسطح بنايات المواطنين، بعد مداهمة عدد من المنازل، كما أن وحدات خاصة "مستعربون" اقتحموا أحياء من المدينة.

وأوضحت أن جرافات الاحتلال بدأت بتدمير شارع السكة المحاذي إلى مستشفى ابن سينا، والمستشفى الأردني الميداني، في حي الزهرة بمحاذاة مخيم جنين.