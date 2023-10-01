الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| القصة الكاملة لهجوم أنقرة الإرهابى.. ومدرب إنتر ميامى يكشف مستجدات إصابة ميسى

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

تنوعت أخبار الظهيرة، خلال الساعات الماضية، بين سياسية وفنية واجتماعية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

بعد حظر النشر.. القصة الكاملة لهجوم أنقرة الإرهابي (فيديو وصور)

هوم انقرة

أصدر الادعاء العام في أنقرة أمرًا بحظر البث والوصول إلى المحتوى المتعلق بالهجوم الإرهابي صباح اليوم الأحد على أنقرة.

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مدرب إنتر ميامى يكشف مستجدات إصابة ميسى

ميسي

كشف تاتا مارتينو، المدير الفني لنادي إنتر ميامي الأمريكي، عن مستجدات إصابة قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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"الأرصاد": انخفاض الحرارة بمختلف الأنحاء واحتمالات سقوط أمطار

أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بمعدل من 3 لـ5 درجات مئوية، حيث تسود أجواء خريفية خاصة في المحافظات الشمالية.

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حنان مطاوع توشك على الانتهاء من تصوير "صوت وصورة"

حنان مطاوع

أوشكت الفنانة حنان مطاوع وطاقم عمل مسلسل "صوت وصورة" على الانتهاء من تصوير العمل بالكامل، والمقرر أن يعرض ضمن منافسات موسم شتاء 2023 على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث من المنتظر عرض المسلسل في شهر ديسمبر المقبل. 

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بايدن بعد تمرير قانون تجنب الإغلاق الحكومى: جنبنا شعبنا الآلام

بايدن

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوصل الكونجرس إلى مشروع قانون مؤقت يُجنب الولايات المتحدة حدوث إغلاق للحكومة.

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8 أكتوبر عرض أولى حلقات حكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب"

أبطال حكاية ما تيجي

تعرض شبكة قنوات ON يوم الأحد المقبل 8 أكتوبر الجاري، أولى حلقات  حكاية "ما تيجي نشوف" من بطولة هنا شيحة وإسلام جمال. 

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الأرصاد انخفاض الحرارة ميسى هجوم أنقرة الإرهابي حنان مطاوع بايدن

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