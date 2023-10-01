بايدن بعد تمرير قانون تجنب الإغلاق الحكومى: جنبنا شعبنا الآلام

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتوصل الكونجرس إلى مشروع قانون مؤقت يجنب الولايات المتحدة حدوث إغلاق للحكومة.

وأصدر البيت الأبيض بيانًا الأحد عبر موقعه الإلكتروني حول تفاصيل تمرير مشروع قانون الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإبقاء الحكومة مفتوحة وتجنب الإغلاق الحكومي.

بايدن: تجنبنا آلامًا غير ضرورية للأمريكيين

وقال بيان البيت الأبيض نقلًا عن بايدن إن الليلة الماضية شهدت تصويت الأغلبية من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ لصالح إبقاء الحكومة مفتوحة، مما منع حدوث أزمة غير ضرورية من شأنها أن تسبب آلامًا لا داعي لها لملايين الأمريكيين الذين يعملون بجد.

ويتضمن مشروع القانون حسب الرئيس الأمريكي، استمرار القوات العاملة في الخدمة في الحصول على رواتبها، وتجنب المسافرين التأخير في المطارات، كذلك سيستمر الملايين من النساء والأطفال في الحصول على المساعدة الغذائية الحيوية، وأكثر من ذلك بكثير وهذه أخبار جيدة للشعب الأمريكي بحسب بايدن.

وتابع بايدن "لكنني أريد أن أكون واضحًا، ما كان ينبغي لنا أن نكون في هذا الموقف في المقام الأول. وقبل بضعة أشهر فقط، توصلت أنا ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إلى اتفاق بشأن الميزانية لتجنب هذا النوع من الأزمات المصطنعة على وجه التحديد. وعلى مدى أسابيع، حاول الجمهوريون المتطرفون في مجلس النواب الانسحاب من هذه الصفقة من خلال المطالبة بتخفيضات جذرية كان من شأنها أن تكون مدمرة لملايين الأمريكيين".

بايدن يؤكد استمرار الدعم لأوكرانيا

وقال بايدن إن رئيس مجلس النواب والأغلبية الساحقة من أعضاء الكونجرس ثابتون في دعمهم لأوكرانيا، إلا أنه لا يوجد تمويل جديد في هذا الاتفاق لمواصلة هذا الدعم لا يمكن للولايات المتحدة تحت أي ظرف من الظروف أن تسمح بانقطاع الدعم الأمريكي لأوكرانيا، مضيفًا "أتوقع تمامًا أن يحافظ رئيس مجلس النواب على التزامه تجاه شعب أوكرانيا ويؤمن مرور الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة".

يذكر أن مجلس الشيوخ كان يعمل على تقديم مشروع قانون مؤقت خاص به من الحزبين، وكان في طريقه لإجراء تصويت إجرائي أمس السبت، ولكن تم تأجيل ذلك بعد أن تحرك مجلس النواب بسرعة لتمرير تمديد التمويل قصير الأجل، وتجمع أعضاء مجلس الشيوخ حول مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب.