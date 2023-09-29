الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مكارثى: تجاهل "بايدن" لتأمين الحدود يُهدد الاقتصاد الأمريكى

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي

شدد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، على ضرورة وجود إجراءات لضمان دفع رواتب القوات المسلحة، موضحًا أن هناك 12 مشروع قانون بشأن الإنفاق في أمريكا.

وقال "مكارثي" في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، نقلتها "القاهرة الإخبارية"، إن الرئيس الأمريكي بايدن يتجاهل تأمين الحدود وهو أمر يؤثر على الاقتصاد الأمريكي بشكل كارثي ويضع الدولة في حالة طوارئ.

وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي، خلال مؤتمر الصحفي الذي عقد في واشنطن، أن مجلس النواب تخطى لائحة الاتهامات بشأن ابن الرئيس بايدن، لكن من حق الشعب معرفة الحقيقة، متابعًا: "أمريكا رصدت 50 ألف حالة اختراق للحدود من ناحية الجنوب".

مكارثي أمريكا مجلس النواب الأمريكي رئيس مجلس النواب الأمريكي

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