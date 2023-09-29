الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيفن مكارثى: من حق الأمريكيين معرفة حقيقة أموال نجل "بايدن"

بايدن
بايدن

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أن تجاهل جو بايدن تأمين الحدود يضع الدولة في حالة طوارئ.

وقال خلال كلمته في مؤتمر صحفي نقلت فعالياته "القاهرة الإخبارية"، إن تجاهل "بايدن" تأمين الحدود يؤثر على الاقتصاد الأمريكي، ويضع الدولة في حالة طوارئ.

وأضاف "مكارثي" أن مجلس النواب تخطى لائحة الاتهامات بشأن جو بايدن، والشعب الأمريكي يستحق أن يعلم الحقيقة بشأن أموال نجل بايدن.

ورصدت قناة "القاهرة الإخبارية" اتهامات الكونجرس الأمريكي للرئيس جو بايدن من أجل بحث عزله من منصبه.

واستعرضت القناة الاتهامات الموجهة من الكونجرس الأمريكي لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن، والتي جاءت كالتالي.

قائمة الاتهامات الموجهة من الكونجرس إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن

  1. معاملات تجارية غير لائقة من جانب نجله هانتر
  2. عائلته تلقت 20 مليون دولار من مصادر أجنبية
  3. استغل هانتر مناصب والده كعلامة تجارية
  4. بايدن ناقش صفقات تجارية مع نجله عبر الهاتف
  5. تلقى ونجله رشوة 5 ملايين دولار من شركة بوريسما

وبدأت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، الخميس، جلسات استماع تمهيدًا للتحقيق في عزل الرئيس جو بايدن، بتهمة إساءة استخدام السلطة والكذب على الشعب.

الرئيس الامريكي بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن مكارثي

الأكثر قراءة

المهندس حازم عمر يحصل على تزكية 44 نائبًا للترشح فى انتخابات الرئاسة 2024

المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستقبل اللاعب أشرف فولة.. ويقدم له جميع أوجه الرعاية

المستشار سامح عبد الحكم ينعى نجل السفيرة مشيرة خطاب

موعد تقديم الساعة في مصر وبدء العمل بالتوقيت الشتوي

شعبة الذهب: 15 جنيهًا تراجعًا بأسعاره وعيار 21 يسجل 2195 جنيهًا للجرام

5 مصابين فى حادث تصادم بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى