كيفن مكارثى: من حق الأمريكيين معرفة حقيقة أموال نجل "بايدن"

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أن تجاهل جو بايدن تأمين الحدود يضع الدولة في حالة طوارئ.

وقال خلال كلمته في مؤتمر صحفي نقلت فعالياته "القاهرة الإخبارية"، إن تجاهل "بايدن" تأمين الحدود يؤثر على الاقتصاد الأمريكي، ويضع الدولة في حالة طوارئ.

وأضاف "مكارثي" أن مجلس النواب تخطى لائحة الاتهامات بشأن جو بايدن، والشعب الأمريكي يستحق أن يعلم الحقيقة بشأن أموال نجل بايدن.

ورصدت قناة "القاهرة الإخبارية" اتهامات الكونجرس الأمريكي للرئيس جو بايدن من أجل بحث عزله من منصبه.

واستعرضت القناة الاتهامات الموجهة من الكونجرس الأمريكي لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن، والتي جاءت كالتالي.

قائمة الاتهامات الموجهة من الكونجرس إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن

معاملات تجارية غير لائقة من جانب نجله هانتر عائلته تلقت 20 مليون دولار من مصادر أجنبية استغل هانتر مناصب والده كعلامة تجارية بايدن ناقش صفقات تجارية مع نجله عبر الهاتف تلقى ونجله رشوة 5 ملايين دولار من شركة بوريسما

وبدأت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، الخميس، جلسات استماع تمهيدًا للتحقيق في عزل الرئيس جو بايدن، بتهمة إساءة استخدام السلطة والكذب على الشعب.