الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جو بايدن: ترامب يمثل تهديدا للديمقراطية ووحدة البلاد

بايدن
بايدن

أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن من جديد تحذيرًا قاتمًا وخطيرًا بشأن مصير الديمقراطية الأمريكية عبر مهاجمة خصمه الجمهوري دونالد ترامب مباشرة، في وقت بدأت حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 تتخذ بعدا جديدا.

في هذا الخطاب وهو الرابع الذي يخصّصه بايدن لموضوع الديمقراطية بحسب البيت الأبيض، توجه الرئيس الأمريكي إلى أريزونا، الولاية التي يتحدر منها السناتور الجمهوري السابق جون ماكين.

والديمقراطي البالغ 80 عامًا والمرشح لولاية ثانية جمعته ببطل الحرب الراحل ماكين صداقة تجاوزت الانقسامات الحزبية، وهي تمثّل بحسب بايدن رمزًا للقيم التي يهدّدها ترامب.

ويتهم القضاء الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، بأنه أدى دورًا في الهجوم ضد مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير 2021، وبأنه سعى إلى قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وفي خطوة نادرة، سمّى بايدن خصمه في خطابه، مقتبسًا مقتطفات من تصريحات ترامب.

وقال بايدن إن أيديولوجيا خصمه الجمهوري والمحافظين الذين يدعمونه وأنصاره "تهدد جوهر أمتنا".

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