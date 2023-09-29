الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تلقى ونجله رشوة 5 ملايين دولار.. الكونجرس يوجه اتهامات لبايدن ويبحث عزله

بايدن
بايدن

رصدت قناة القاهرة الإخبارية اتهامات الكونجرس الأمريكي للرئيس جو بايدن من أجل بحث عزله من منصبه.

واستعرضت القناة الاتهامات الموجهة من الكونجرس الأمريكي لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن، والتي جاءت كالتالي.

قائمة الاتهامات الموجهة من الكونجرس إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن

  1. معاملات تجارية غير لائقة من جانب نجله هانتر
  2. عائلته تلقت 20 مليون دولار من مصادر أجنبية
  3. استغل هانتر مناصب والده كعلامة تجارية
  4. بايدن ناقش صفقات تجارية مع نجله عبر الهاتف
  5. تلقى ونجله رشوة 5 ملايين دولار من شركة بوريسما

وبدأت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، الخميس، جلسات استماع تمهيدًا للتحقيق في عزل الرئيس جو بايدن، بتهمة إساءة استخدام السلطة والكذب على الشعب.

بايدن جو بايدن الكونجرس الكونجرس الأمريكي القاهرة الإخبارية رئيس الولايات المتحدة جو بايدن

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": قصف مكثف للجيش السودانى ضد "الدعم السريع" بأم درمان

"رجال أكتوبر".. الرقيب محمد عبدالعاطى صائد الدبابات (فيديو)

تاج الدين: المجلس الطبى المصرى سيمتلك كل المعلومات عن الخريطة الصحية ومكوناتها

تاج الدين: المجلس الصحى المصرى سيهتم بقدرة الكوادر الطبية وأمان المرضى

"التعليم": تفعيل الغياب الإلكترونى والزى الموحد لضبط العملية التعليمية

مجدى صادق: السياحة بمصر أصبحت طوال العام بعد إنشاء مدينة العلمين الجديدة

"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

منسق "حياة كريمة" بأسوان: الأهالى كانوا فى حاجة لمشروعات المبادرة الرئاسية بشدة

الأكثر قراءة

المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستقبل اللاعب أشرف فولة.. ويقدم له جميع أوجه الرعاية

وفاة سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات

«المتحدة للخدمات الإعلامية» تعزى السفيرة مشيرة خطاب فى وفاة نجلها

انخفاض الأرز والزيت وارتفاع السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق

بعد وفاته وابنته.. رواد "السوشيال ميديا" يطالبون بالدعاء لليوتيوبر السعودى إبراهيم السهيمى

طارق الشناوى يكشف خطأ بالمنهج الدراسى عن "سميحة أيوب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى