تلقى ونجله رشوة 5 ملايين دولار.. الكونجرس يوجه اتهامات لبايدن ويبحث عزله

رصدت قناة القاهرة الإخبارية اتهامات الكونجرس الأمريكي للرئيس جو بايدن من أجل بحث عزله من منصبه.

واستعرضت القناة الاتهامات الموجهة من الكونجرس الأمريكي لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن، والتي جاءت كالتالي.

قائمة الاتهامات الموجهة من الكونجرس إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن

معاملات تجارية غير لائقة من جانب نجله هانتر عائلته تلقت 20 مليون دولار من مصادر أجنبية استغل هانتر مناصب والده كعلامة تجارية بايدن ناقش صفقات تجارية مع نجله عبر الهاتف تلقى ونجله رشوة 5 ملايين دولار من شركة بوريسما

وبدأت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، الخميس، جلسات استماع تمهيدًا للتحقيق في عزل الرئيس جو بايدن، بتهمة إساءة استخدام السلطة والكذب على الشعب.