الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد حظر النشر.. القصة الكاملة لهجوم أنقرة الإرهابى (فيديو وصور)

هجوم أنقرة
هجوم أنقرة

أصدر الادعاء العام في أنقرة أمرًا بحظر البث والوصول إلى المحتوى المتعلق بالهجوم الإرهابي صباح اليوم الأحد على أنقرة.

وسبق وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، عن تعرض مقر الوزارة لهجوم إرهابي صباح اليوم الأحد نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تم القضاء عليه.

 وقالت وزارة  الداخلية التركية في بيان لها إن الهجوم وقع في الساعة 09.30 ونفذه إرهابيان كانا يقودان سيارة، أمام بوابة مدخل مديرية الأمن الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية، أحدهما فجر نفسه داخل السيارة والآخر تم قتله وأضاف أنه خلال تبادل إطلاق النار أصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.

كما  فتحت السلطات التركية تحقيقًا قضائيًا بالهجوم الإرهابي وأصدرت أمرًا بمنع البث والنشر بخصوص الهجوم.

ووفقًا لقناة "CNN Turk" التليفزيونية وقع التفجير بالقرب من مبنى وزارة الداخلية التركية وسط أنقرة، ووصل أفراد من الحرس الرئاسي إلى مكان الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصة إكس (تويتر سابقًا) سيارات شرطة قرب مقر وزارة الداخلية، فيما تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة.

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ووقع التفجير في حي يضم مقار عدد من الوزارات، إضافة إلى البرلمان الذي يتوقع بأن يفتتح دورته الجديدة خلال اليوم بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان من المقرر أن يلقي كلمة أثناء المناسبة، وفق وسائل إعلام تركية.

انفجار تقسيم 

وفي نوفمبر الماضي،  وقع  انفجار في منطقة تقسيم بوسط إسطنبول، ووفقًا للسلطات فإن  الانفجار ناجم عن عملية انتحارية، كما فتح المدعي العام التركي تحقيقًا في انفجار تقسيم ورجح أنه عمل إرهابي.

وأظهرت لقطات فيديو سابقة الانفجار الذي ضرب شارع الاستقلال وسط إسطنبول في تركيا وتحديدًا طريق المشاة الرئيسي، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا على الأقل بجانب سقوط قتلى جراء الهجوم.

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