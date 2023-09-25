عاجل.. إدارة الكوارث والطوارئ التركية: زلزال قوى يضرب تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ”آفاد”، أن زلزال قويا ضرب محافظة بينجول التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال الذي وقع مساء أمس الأحد، الساعة 23:18 بالتوقيت المحلي لـ تركيا في منطقة يايلادير، كان بقوة 3.9 درجة علي مقياس ريختر.

وأشارت إلى أن مصدر الزلزال وقع على عمق 7 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، حذر عالم الزلازل التركي، الدكتور أوفجون أحمد إركان، من وقوع زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر في موجلا وزلزال بقوة 6.7 درجة في موش.

وأضاف إركان، أن هناك مقاطعات جديدة معرضة لخطر الزلازل الكبرى، مشيرا إلى أنه من المتوقع حدوث تسونامي أيضا في موجلا، التي لها ساحل على بحر إيجه.

وحذر عالم الزلازل التركي، من أن “هناك إمكانية لحدوث تسونامي بعد وقوع زلازل قوية في جنوب بحر إيجة على سواحل موجلا”.