أخبار الظهيرة.. موعد انكسار الموجة الحارّة.. ومهمة سهلة للأهلى أمام "سان جورج" الإثيوبى

تنوعت أخبار الظهيرة، خلال الساعات الماضية، بين سياسية وفنية واجتماعية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

موعد انكسار الموجة الحارّة وانخفاض درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى السبت، موضحة أنه بداية من يوم الأحد سنلاحظ اختلافا في درجات الحرارة بشكل كبير.. للمزيد اضغط هنا.

مهمة سهلة للأهلي أمام "سان جورج" الإثيوبى فى دورى أبطال إفريقيا.. اليوم

يستضيف الأهلي نظيره سان جورج الإثيوبي في السابعة مساء اليوم الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي.. للمزيد اضغط هنا.

توافد المواطنين على مكاتب توثيق الشهر العقارى بحلوان

توافد المواطنون على مكاتب توثيق الشهر العقاري بحلوان لليوم الخامس علي التوالي، لعمل توكيلات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.. للمزيد اضغط هنا

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

أُصيب، صباح اليوم الجمعة، مواطن فلسطيني جراء استهداف مركبته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي الحي، واعتقل آخر، في مدينة البيرة.. للمزيد اضغط هنا.

برشلونة يصطدم بـ إشبيلية فى افتتاح الجولة الثامنة من الدورى الإسبانى

يقص فريق برشلونة شريط مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني، عندما يستضيف نظيره إشبيلية، في قمة منتظرة بين الفريقين.. للمزيد اضغط هنا.

"القاهرة الإخبارية": المخابرات البريطانية تؤكد عودة مقاتلى "فاجنر" فى باخموت الأوكرانية

أعلنت المخابرات العسكرية البريطانية، أن مقاتلي فاجنر عادوا للتمركز في محيط باخموت شرقيِّ أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.. للمزيد اضغط هنا.