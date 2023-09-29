"القاهرة الإخبارية": المخابرات البريطانية تؤكد عودة مقاتلى "فاجنر" فى باخموت الأوكرانية

أعلنت المخابرات العسكرية البريطانية، أن مقاتلي فاجنر عادوا للتمركز في محيط باخموت شرقيِّ أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

بريطانيا: "فاجنر" تنظيم إرهابي

وصنَّفت المملكة المتحدة، رسميًا مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية على أنها تنظيم إرهابي، منذ أسبوعين، بعدما أعلنت الحكومة البريطانية قبلها، أنها ستجعل دعم المجموعة أو الانضمام إليها جريمة جنائية، وأنه يمكن أن يعاقب على انتهاك أمر الحظر بالسجن لمدة 14 سنة.

كانت وزيرة الداخلية البريطاني، سويلا برافرمان، قد وصفت مجموعة "فاجنر"- في وقت سابق الأسبوع الماضي- بأنها "تنظيم عنيف ومدمر يعمل كأداة عسكرية خارج روسيا في عهد رئيس البلاد، فلاديمير بوتين".