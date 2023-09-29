تحرك جديد لـ"فاجنر" فى أوكرانيا.. وقرار للرئيس الروسى حول المتطوعين الجدد

كشفت دائرة الاستخبارات العسكرية البريطانية، اليوم الجمعة، عن انضمام المئات من منتسبي مجموعة فاجنر الروسية سابقًا، للقتال كأفراد ومجموعات صغيرة مع وحدات موالية لروسيا في أوكرانيا.

وأوضحت الاستخبارات البريطانية، أن التقارير تؤكد أن مقاتلي فاجنر السابقون عادوا للتمركز في محيط باخموت، وفقًا لما نقلته فضائية سكاي نيوز قبل قليل.

الرئيس الروسي يكلف قائدًا سابقًا في فاجنر بتدريب متطوعين في أوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الكرملين، عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طلب من مساعد سابق لمؤسس مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن أندريه تروشيف القيادي السابق في مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، يعمل حاليًا لصالح وزارة الدفاع الروسية.

وأوضح الكرملين اليوم الجمعة، أن "تروشيف" ناقش مع بوتين سبل استخدام وحدات القتال التطوعية في حرب أوكرانيا، وحضر الاجتماع أيضًا يونسبك يفكوروف نائب وزير الدفاع الروسي.

الكرملين يؤكد ضرورة زيادة الإنفاق الدفاع في ميزانية العام المقبل

وفي تصريحات سابقة، أكد "بيسكوف"، ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي في ظل الحرب الهجينة التي تُدَار ضد روسيا واستمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال "بيسكوف"، وفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "فيما يتعلق بمشروع الميزانية للعام المقبل الذي ينص على زيادة الإنفاق الدفاعي، فمن الواضح أن مثل هذه الزيادة ضرورية للغاية لأننا نعيش في حالة حرب هجينة، ونحن مستمرون في عملية عسكرية خاصة وهذا يتطلب تكاليف كبيرة.

وكانت روسيا قد اتهمت الغرب في عدة مناسبات بأنه يشن حربًا هجينة ضدها منذ سنوات وأنها اكتسبت في الآونة الأخيرة طابعًا غير مسبوق، وحذرت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرجى لافروف من أن تلك الحرب "ستطال تبعاتها جميع الدول دون استثناء.