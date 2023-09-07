صعود "Redut".. كشف تفاصيل جديدة حول بديل "فاجنر" بعد رحيل "بريجوجين"

كشف مركز "aspistrategist" البحثي الأسترالي، في تقرير، تفاصيل جديدة حول مستقبل فاجنر الروسية، بعد مصرع قائدها يفجيني بريجوجين في تحطم طائرة في شهر أغسطس الماضي.

التقرير الصادر عن المركز البحثي الأسترالي، إشار إلى أنه من المتوقع أن تحل شركة "ريدوت" العسكرية الروسية محل "فاجنر".

شركة “Redut” العسكرية الخاصة

وأوضح أنه من المنافسين الكبار لـ"فاجنر" هي "ريدوت"، التي تأسست في عام 2008 من قبل أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعميل كيه جي بي السابق جينادي تيمشينكو.

وتتمتع الشركة العسكرية بدعم كامل من وزارة الدفاع الروسية وتنشط بشكل رئيسي في سوريا، كما لعبت دورًا رئيسيًا في التدخل الروسي بأوكرانيا، وتكبدت خسائر فادحة.

ونوه التقرير، بأنه من خلال الاستفادة من تمرد بريجوجين "الفاشل"، جندت الشركة أعضاء فاجنر السابقين، وأصبحت "ريدوت" الآن الجيش الخاص المفضل لدى الجيش الروسي، لافتة إلى أن الشركة تكشف عن العلاقات المتنامية بين قطاع النفط والغاز والصراع والسياسة الخارجية الروسية.

موارد فاجنر

وقال التقرير، إنه من المتوقع أن يحول بوتين موارد ونفوذ "فاجنر" للشركة الجديدة، كون من سيتولى قيادة المجموعة سيحتاج إلى دعم مالي كبير للحفاظ عليها وتمويل عملياتها، حيث سمحت أنشطة فاجنر في إفريقيا لها؛ بتأمين عقود التعدين، ودرّت ما يقدر بنحو 250 مليون دولار أمريكي منذ بداية عام 2022، كما اعترف بوتين بتمويل المجموعة بما يصل إلى مليار دولار أمريكي منذ مايو 2022. وسمحت له ثروة بريجوجين بدفع رواتب لقواته أكثر من ذلك.

مقتل قائد فاجنر

لقي يفجيني بريجوجين مصرعه في حادث تحطم طائرة، بعد شهرين من تمرده القصير داخل الأراضي الروسية، في تحدٍ مفاجئ لسلطة الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال المتحدثون باسم قائد فاجنر السابق، إن مراسم التأبين جرت في سرية، ووجهوا من يرغبون في توديعه بالذهاب إلى مقبرة بوروخوفسكوي، في مسقط رأسه مدينة سان بطرسبرج.

أندريه تروشيف "سيدوي"

وفي سياق متصل، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإعلان القائد الجديد لـ"فاجنر"، واقترح عددًا من الأسماء من بينها أندرية تروشيف، وهو المعروف بولائه التام للكرملين، كما اقترح بوتين تسوية أوضاع المنظمة لدمجها مع وزارة الدفاع الروسية.