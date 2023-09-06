الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مشروع قرار.. المملكة المتحدة بصدد تصنيف "فاجنر" جماعة "إرهابية"

قوات فاجنر
قوات فاجنر

تعتزم الحكومة البريطانية تصنيف شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة الروسية "جماعة إرهابية" قريبا، على ما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأشارت "بي بي سي" إلى أن مشروع القرار بهذا الصدد سيقدم للبرلمان، وهو ينص على تصنيف أصول "فاجنر" على أنها "ممتلكات إرهابية"، ما سيسمح بمصادرتها.

واعتبرت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان أنشطة "فاجنر" في أوكرانيا وأفريقيا "خطرا على الأمن العالمي".

وأضافت أن "أنشطة "فاجنر" المستمرة المزعزعة للاستقرار تواصل خدمة أهداف الكرملين السياسية"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلت عن مصادر حكومية، أن المملكة المتحدة ستدرج شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة الروسية على قائمة الإرهاب خلال الأسابيع القادمة.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن بريطانيا كانت قد فرضت عقوبات على جماعة "فاجنر" ومؤسسها يفجيني بريجوجين وعدد من الشركات التي اعتبرت أنها على صلة بها.

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فاينانشال تايمز: بريطانيا ستحظر مجموعة فاجنر خلال أسابيع

وأشارت إلى أن إدراج المنظمة على قائمة التنظيمات الإرهابية سيعني حظرها وتجريم الانتماء إليها ودعمها واستخدام رموزها، وأن انتهاك القوانين في ما يتعلق بالمنظمات المدرجة على قائمة سيعاقب بما يصل إلى السجن 10 سنوات.

وفي حال إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب ستعتبر أصولها "تابعة لمنظمة إرهابية"، وبالتالي سيكون من الممكن مصادرتها، وليس فقط تجميدها بموجب العقوبات.

 

الحكومة البريطانية تتعرض لانتقاد شديد بسبب فاجنر

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية تعرضت لانتقادات من قبل بعض الأعضاء في البرلمان لتأخرها بتصنيف "فاجنر" منظمة إرهابية.

وأفادت صحيفة "تايمز" أفادت في وقت سابق بأن الحكومة البريطانية كانت تعتزم تصنيف "فاجنر" منظمة إرهابية، لكنها أجلت هذا الإجراء على خلفية تمرد "فاجنر" في روسيا في يونيو الماضي.

واعترفت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني بأن هناك بعض الصعوبات المتعلقة بإعلان جماعة "فاجنر" منظمة إرهابية، حيث قد يضر ذلك بالعلاقات الدبلوماسية بين بريطانيا والدول التي تستضيف عناصر الجماعة.

الحكومة البريطانية شركة فاجنر منظمة ارهابية تصنيف مصادرة ممتلكات فاجنر مشروع قرار للبرلمان

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