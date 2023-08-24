بريطانيا: نراقب الوضع فى روسيا عن كثب

أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية، أن بلاده تراقب الوضع في روسيا عن كثب بعد مقتل قائد مجموعة فاجنر إثر تحطم طائرته، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس.

وكانت ذكرت مصادر حكومية لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن المملكة المتحدة ستدرج شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة الروسية على قائمة الإرهاب خلال الأسابيع المقبلة.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن بريطانيا كانت قد فرضت عقوبات على جماعة "فاجنر" ومؤسسها يفجيني بريجوجين وعدد من الشركات التي اعتبرت أنها على صلة بها.

انتقادات

وأشارت إلى أن إدراج المنظمة على قائمة التنظيمات الإرهابية سيعني حظرها وتجريم الانتماء إليها ودعمها واستخدام رموزها، وأن انتهاك القوانين فيما يتعلق بالمنظمات المدرجة على قائمة سيعاقب بما يصل إلى السجن 10 سنوات.

وفي حال إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب تعتبر أصولها "تابعة لمنظمة إرهابية"، وبالتالي سيكون من الممكن مصادرتها، وليس فقط تجميدها بموجب العقوبات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية تعرضت لانتقادات من قبل بعض الأعضاء في البرلمان "لتأخرها" بتصنيف "فاجنر" منظمة إرهابية.