بريطانيا: روسيا لم تعد تمول أنشطة مجموعة فاجنر

قالت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، في نشرتها اليومية عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إن هناك فرضية مدعومة بوقائع بأن روسيا لم تعد تمول أنشطة مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة.

وقالت الوزارة، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، إن الحكومة الروسية اتخذت تحركات ضد بعض المصالح التجارية الأخرى الخاصة برئيس فاجنر، يفجيني بريجوجين، بعد قيادته تمرداً فاشلاً ضد كبار القيادات بالجيش الروسي في يونيو.

وتابعت: "إذا لم تعد الدولة الروسية تمول فاجنر، فإن سلطات بيلاروسيا هي الجهة الثانية الأكثر منطقية للتمويل"، مضيفة أن هذا سيكون بمثابة استنزاف لموارد بيلاروسيا.

واختتمت بأن فاجنر تتجه نحو تقليص حجم المجموعة وإعادة تشكيلها من أجل توفير نفقات الرواتب في وقت تتعرض فيه لضغوط مالية.