الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الكازاخستانى: ندعوا لإجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا بشأن إنهاء الحرب

الرئيس الكازاخستانى
الرئيس الكازاخستانى

أكد الرئيس الكازاخستانى، قاسم جومارت توكاييف، أن بلاده تواصل الدعوة لإجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا بشأن إنهاء الحرب التى دخلت الآن شهرها العشرين.

 

وقال توكاييف - خلال محادثات أجراها مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، فى العاصمة الألمانية /برلين/ أوردتها قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية إن كازاخستان لن تساعد روسيا فى الالتفاف حول العقوبات المفروضة عليها من الغرب على خلفية الصراع مع أوكرانيا، وأنه يتعين على ألمانيا ألا تخشى من ذلك، معربًا عن مخاوف بلاده إزاء تهديدات موسكو لسلامة أراضيها.


وتشترك كازاخستان - الدولة السوفيتية الكبيرة السابقة الواقعة بآسيا الوسطى - حدود طويلة مع روسيا، كما أنها تعد موطنًا لأقلية كبيرة من العرق الروسي.

الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت أوكرانيا روسيا العشرين

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