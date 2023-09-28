الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير شئون دولية لـ"القاهرة الإخبارية": الغرب يريد إطالة أمد الحرب لاستنزاف روسيا

رؤية موسكو بشأن الحرب
رؤية موسكو بشأن الحرب مع أوكرانيا

أوضح الدكتور عمار وقاف، خبير الشؤون الدولية، سبب اتهام موسكو للندن بشكل مباشر بضلوعها في  الهجوم الأخير الأوكراني الذي استهدف مقر قيادة أسطول  البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، قائلًا: "إنها ليست المرة الأولى التي تتهم فيها موسكو لندن بهكذا هجوم، حيث حدث عدة مرات سابقًا بأن وجهت موسكو أصابع الاتهام بشكل مباشر". 

وأضاف عمار وقاف خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المملكة المتحدة البريطانية تقف وراء مبادرة غربية لإمداد أوكرانيا بالأسلحة، لافتًا إلى أنها من أوائل الدول التي اتجهت نحو هذا الاتجاه، على سبيل المثال صفقة الدبابات، بالإضافة إلى القذائف المضادة للدبابات من اليورانيوم المنضب، مؤكدًا أن بريطانيا تقوم بحملة من نوع معين.

رؤية موسكو بشأن الحرب مع أوكرانيا 

وأشار إلى أن هذا الاتهام يعتبر تلخيصا للحالة التي تراها موسكو، حيث لا ترى موسكو بأنها تحارب أوكرانيا، ولا ترى بأنها تخوض حربًا مع أوكرانيا، إنما ترى بأنها تخوض حربًا في أوكرانيا مع الغرب.

وأكد أن الغرب يريد إطالة أمد الحرب لاستنزاف روسيا.

الحرب الروسية الأوكرانية روسيا أوكرانيا ​الغرب بريطانيا

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