المستشار السابق للرئيس الروسى: روسيا تواجه أمريكا وبريطانيا على أرض أوكرانيا

قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي، إن موسكو لا ترغب في فتح جبهات جديدة، لكنها في نفس الوقت لا يمكنها أن تتجاهل حقيقة الهجمات والجبهات الجديدة، حيث تستهدف هذه الهجمات بعض الحدود المائية وبعض المناطق في البحر الأسود في النطاق الروسي.

هجمات صاروخية ضد روسيا

وأضاف ماركوف خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك شن هجمات صاروخية ضد روسيا، لافتًا إلى أن الفنيين المتخصصين أعدوا هذه الصواريخ لضرب هذه الأهداف، هم ضباط بريطانيون، وهذه الأقمار الصناعية واستخباراتها التي جمعت من صور الأقمار الصناعية قد حددت هذه الصواريخ التي استهدفت الأسطول البحري في البحر الأسود، حيث كانت هذه الصواريخ أمريكية، والاستخبارات الجوية أيضًا ساعدتنا في تحديد هوية هذه الصواريخ وصولًا إلى أهدافها، وقد كانت أمريكية.

وأشار إلى أن أوكرانيا لم تكن فقط في هذه الحرب، حيث كانت هناك الكثير من الأطراف التي دخلت بالفعل في هذه الجبهات، مؤكدًا أن روسيا تواجه أمريكا وبريطانيا على أرض أوكرانيا.