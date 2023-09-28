الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المستشار السابق للرئيس الروسى: روسيا تواجه أمريكا وبريطانيا على أرض أوكرانيا

سيرجي ماركوف
سيرجي ماركوف

قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي، إن موسكو لا ترغب في فتح جبهات جديدة، لكنها في نفس الوقت لا يمكنها أن تتجاهل حقيقة الهجمات والجبهات الجديدة، حيث تستهدف هذه الهجمات بعض الحدود المائية وبعض المناطق في البحر الأسود في النطاق الروسي.

هجمات صاروخية ضد روسيا 

وأضاف ماركوف خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك شن هجمات صاروخية ضد روسيا، لافتًا إلى أن الفنيين المتخصصين أعدوا هذه الصواريخ لضرب هذه الأهداف، هم ضباط بريطانيون، وهذه الأقمار الصناعية واستخباراتها التي جمعت من صور الأقمار الصناعية قد حددت هذه الصواريخ التي استهدفت الأسطول البحري في البحر الأسود، حيث كانت هذه الصواريخ أمريكية، والاستخبارات الجوية أيضًا ساعدتنا في تحديد هوية هذه الصواريخ وصولًا إلى أهدافها، وقد كانت أمريكية. 

وأشار إلى أن أوكرانيا لم تكن فقط في هذه الحرب، حيث كانت هناك الكثير من الأطراف التي دخلت بالفعل في هذه الجبهات، مؤكدًا أن روسيا تواجه أمريكا وبريطانيا على أرض أوكرانيا.

روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية أمريكا بريطانيا

الأكثر قراءة

بعد عاصفة دانيال.. هل تشهد مصر عاصفة التنين من جديد؟ (خاص)

"كلنا عدينا بصعوبات".. معلول يوجه نصائح لموهوبى "كابيتانو مصر"

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

"الوطنية للانتخابات" ترد على التشكيك والتطاول غير المقبول على عملها فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024

بطل كمال الأجسام أشرف فولة لـ"الدستور": قرار الرئيس السيسى أنقذنى

رفضت مساعدته.. القبض على متهم بإلقاء القمامة على سيارة سيدة بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات