الولايات المتحدة: تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لدعم نظام الطاقة الأوكرانى

قالت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا إن كييف وواشنطن وقّعتا مذكرة تفاهم ستحصل أوكرانيا بموجبها على ما يصل إلى 522 مليون دولار لتعزيز قوة نظام الطاقة.

وذكرت السفارة، في بيان لها، الأحد، أن أوكرانيا ستحصل على مساعدات جديدة لقطاع الطاقة بقيمة 422 مليون دولار، وستخصص 100 مليون دولار أخرى لتنفيذ إجراءات بعينها تشمل إصلاحات.

وتابعت أن أحد الأهداف هو مساعدة أوكرانيا على استعادة بنية تحتية حيوية بعد هجمات جوية روسية على محطات ومحولات الكهرباء، التي أسفرت عن انقطاع التيار عن الملايين في بعض الفترات أثناء الشتاء الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تجري أوكرانيا إصلاحات مكثفة، لكن مسئولين حذروا من خطر شن هجمات جديدة هذا الشتاء كما قصفت روسيا منشآت للطاقة في أنحاء البلاد الأسبوع الماضي.

وقالت السفارة الأمريكية إن مذكرة التفاهم تهدف إلى مساعدة أوكرانيا في العمل نحو إصلاح قطاع الطاقة، وانتقاله بعد الحرب مع روسيا إلى اقتصاد تنافسي في قطاع الطاقة ذات انبعاثات الكربون المنخفضة بما يتكامل مع الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت السفارة عن مذكرة التفاهم بعد زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

واعتبر جيك سوليفان، مستشار جو بايدن، أنه بفضل المساعدة العسكرية الأمريكية خصوصاً، نجحت القوات الأوكرانية "في تحرير أراضٍ خلال 3 أشهر تفوق ما تمكن الروس من الاستيلاء عليه في 8 أشهر.

وقال سوليفان: "مدن كبرى عديدة في أوكرانيا ليست تحت الاحتلال أو السيطرة الروسية اليوم، أولًا بفضل شجاعة الجنود الأوكرانيين والشعب الأوكراني الذي يدعمهم، ولكن أيضا، وإلى حد كبير، بفضل الدعم المادي الذي قدمناه".

ويطالب بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي من المعارضة الجمهورية الولايات المتحدة بوضع حد للمساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، معتبرين أن قضيتها خاسرة.