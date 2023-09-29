"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى السبت، موضحة أنه بداية من يوم الأحد سنلاحظ اختلاف في درجات الحرارة بشكل كبير.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "سنتأثر بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي ستحجب جزءًا من أشعة الشمس، وبالتالي انخفاض قيم درجات الحرارة بمعدل من 4 إلى 5 درجات في معظم المحافظات، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون خريفية".

وأشارت إلى أنه بداية من الأسبوع المقبل، وخصوصًا خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر سنبدأ في الشعور بانخفاض في درجات الحرارة.

كما أوضحت أن درجة الحرارة الصغرى خلال فترات الليل من المتوقع أن تصل إلى 21 درجة مئوية، وبالتالي سنحتاج لارتداء قطعة ملابس إضافية خفيفة للأطفال.

"الأرصاد" تحذر السائقين من الشبورة

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد إلى أن الشبورة المائية ستكون كثيفة، وتؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية، مناشدة السائقين بالقيادة بهدوء تام خلال فترة الصباح الباكر.

وأكدت أن الشبورة المائية تكون مع ساعات الليل المتأخرة وفترة النهار الباكر حتى سطوع أشعة الشمس، مشيرة إلى أن ذروة كثافة الشبورة المائية تكون في تمام الساعة الخامسة والسادسة صباحًا.