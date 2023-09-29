الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تكشف حقيقة سقوط أمطار أول أيام العام الدراسي

الامطار
الامطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة سقوط أمطار بأول العام الدراسي.

وقالت مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إن من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتي الغد، ولكن بقيم درجات أقل من اليوم.

أمطار على أغلب المحافظات يوم الأحد المقبل

وحول سقوط أمطار مع بداية العام الدراسي، قالت: "سنلاحظ بداية من يوم الأحد انخفاض بدرجات الحرارة بمعدل 4 الى 5 درجات مئوية وستستمر حتي نهاية الأسبوع حيث تصل العظمي إلى 30 درجة مئوية".

ولفتت غانم إلى أن من المتوقع سقوط الأمطار الخفيفة بداية من الأحد، على أغلب أنحاء الجمهورية، وخاصة المحافظات الشمالية، ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية واليوم الدراسي للطلاب، مشددة على ضرورة ارتداء قطعة ملابس إضافية خاصة في الصباح الباكر والليل المتأخر، للأطفال خلال فترة ذهابهم إلى اليوم الدراسي.

وأوضحت أنه من المتوقع اليوم الجمعة، سقوط أمطار خفيفة على بعض أماكن أقصى جنوب البلاد منها الأقصر، وأسوان وأبو سمبل والتي قد تكون رعدية بعض الأحيان، وبعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين، وتعتبر غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

الأرصاد امطار العام الدراسي حالة الطقس درجات الحرارة

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