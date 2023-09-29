الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رغم ارتفاع الحرارة لـ37.. "الأرصاد" تكشف مناطق سقوط الأمطار المتوقعة اليوم

موجة حارة
موجة حارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، على أغلب أنحاء الجمهورية، مؤكدة أننا نشهد اليوم ذروة ارتفاع بدرجات الحرارة إذ تصل العظمى إلى 37 درجة مئوية.

وأرجعت في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، سبب ارتفاع درجات الحرارة إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوى بطبقات الجو العليا الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة ومصادر الكتل الهوائية من الصحراء الشرقية وشبه الجزيرة العربية لذلك اليوم ستكون الأجواء شديدة الحرارة على المناطق الساحلية والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال وجنوب سيناء.

أمطار خفيفة على تلك المحافظات

وأوضحت أنه سيكون هناك انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة فور غياب الشمس وخاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر علاوة على انخفاض نسب الرطوبة بسبب وجود نشاط نسبي للرياح.

وأكدت أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة وخاصة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية ويكون ميعاد تكونها بساعات اللي والصباح الباكر وتؤدى الي الانخفاض بالرؤية الأفقية وتبدأ بالانتهاء مع صعود أشعة الشمس.

وتابعت: "من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض أماكن أقصى جنوب البلاد منها الأقصر، وأسوان وأبو سمبل والتي قد تكون رعدية بعض الأحيان، وبعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين، وتعتبر غير مؤثرة على الأنشطة اليومية".

الأرصاد حالة الطقس امطار أمطار اليوم مناطق سقوط أمطار

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