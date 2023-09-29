الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

الاحتلال
الاحتلال

أُصيب، صباح اليوم الجمعة، مواطن فلسطيني جراء استهداف مركبته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي الحي، واعتقل آخر، في مدينة البيرة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص صوب مركبة، بالقرب من حاجز البيرة الشمالي، مما أدى لإصابة مواطن ولم يذكر تفاصيل عن وضعه الصحي.

ولفتت مصادر محلية إلى أن تلك القوات اعتقلت المواطن بهاء حسونة، بعد أن داهمت منزله في حي البالوع بالمدينة، كما اندلعت مواجهات في بلدة بيرزيت شمال رام الله بين الشبان وجنود الاحتلال.

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فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

وفي شمال القدس المحتلة، أصيب شاب برصاصة معدنية في عينه، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا، واندلعت مواجهات عنيفة، أطلقت خلال قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي بكثافة صوب المواطنين، فيما ألقى الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة.

وأكدت مصادر محلية إصابة شاب إصابة خطيرة في عينه، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

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فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال أصدر 2618 قرار اعتقال إداريًا

وأمس الخميس، قالت هيئة شئون الأسرى  والمُحررين الفلسطينية، إن سلطات  الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 2618 أمر اعتقال إداريًا، مُنذ مطلع العام الجاري 2023 وحتى الآن.

وأوضحت الهيئة  في بيان لها، أنه خلال هذا الشهر أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية 296 أمر اعتقال إداريًا، بينها 176 أمر اعتقال جديدًا، و120 أمر تجديد.

وأوضحت الهيئة أن عدد ملفات الاستئناف المقدمة من الهيئة على قرارات الاعتقال الإداري والتي تم النظر فيها، بلغت 42 ملفًا استئنافيًا والتي أبدت محاكم الاحتلال رفضها دون أي أسباب قانونية.

يُذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، حيث تتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا.

الإحتلال الإسرائيلي البيرة قوات الاحتلال حي البالوع رام الله

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إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

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