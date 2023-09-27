فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن دولة الاحتلال ماضية في محاولاتها وإجراءاتها العملية لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، من خلال التسارع الحاصل في سرقة الأرض الفلسطينية، وضم الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي عليها.

وحمّلت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها.

انتهاكات الاحتلال المتكررة

وتطرقت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، إلى انتهاكات الاحتلال المتكررة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات اليومية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وما ينتج عنها من اعتقالات وإصابات وتنكيل بالمواطنين وممتلكاتهم.

وأكدت أن تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وليست منة أو كرما من نتنياهو، الأمر الذي يجب أن يعيه المجتمع الدولي بدقة ويبادر إلى سحب وكسر الفيتو الذي يتوهم نتنياهو امتلاكه على تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، إذ يجب أن لا تبقى الدولة الفلسطينية وتجسيدها على الأرض مرهونَين بموافقة دولة الاحتلال أو بالتفاوض معها.

كما شددت على أن تجسيد الدولة الفلسطينية قرار يملكه الشعب الفلسطيني دون غيره، وترفض بشدة احتكار نتنياهو لهذه القضية المصيرية.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي

وواصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إغلاق معبر بيت حانون "إيريز" شمال قطاع غزة، لليوم الثالث عشر على التوالي، أمام حركة تنقل الأفراد.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية في غزة، بأن سلطات الاحتلال تواصل إغلاق معبر بيت حانون وتمنع تنقل الأفراد من عمال وتجار ومرضى عبره.

وتقدر الخسائر المالية التي تكبدها العمال جراء الإغلاق المتواصل على معبر بيت حانون بأكثر من 60 مليون شيكل، إضافة إلى حالة من الركود تسود الأسواق في القطاع، جراء ضعف الحالة الشرائية، نتيجة لعدم ضخ الأموال التي كانت تأتي من العمال.

وأغلق مستوطنون صباح اليوم "شارع 60" الرابط بين القدس ورام الله.

وقال الوكالة الرسمية، إن مستوطنين أحرقوا إطارات مطاطية على الشارع المذكور، ومنعوا حركة السير، بذريعة قيام الاحتلال بإزالة بيوت استيطانية أقيمت على أراضي قرية مخماس شمال شرق القدس.