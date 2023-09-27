الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية،  إن دولة الاحتلال ماضية في محاولاتها وإجراءاتها العملية لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، من خلال التسارع الحاصل في سرقة الأرض الفلسطينية، وضم الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي عليها.

وحمّلت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها.

انتهاكات الاحتلال المتكررة

وتطرقت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، إلى انتهاكات الاحتلال المتكررة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات اليومية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وما ينتج عنها من اعتقالات وإصابات وتنكيل بالمواطنين وممتلكاتهم. 

وأكدت أن تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وليست منة أو كرما من نتنياهو، الأمر الذي يجب أن يعيه المجتمع الدولي بدقة ويبادر إلى سحب وكسر الفيتو الذي يتوهم نتنياهو امتلاكه على تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، إذ يجب أن لا تبقى الدولة الفلسطينية وتجسيدها على الأرض مرهونَين بموافقة دولة الاحتلال أو بالتفاوض معها.

كما شددت على أن تجسيد الدولة الفلسطينية قرار يملكه الشعب الفلسطيني دون غيره، وترفض بشدة احتكار نتنياهو لهذه القضية المصيرية.

txt

قاضى قضاة فلسطين: أمان واستقرار العالم مرتبط بأمن وسلامة شعبنا

سلطات الاحتلال الإسرائيلي

وواصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إغلاق معبر بيت حانون "إيريز" شمال قطاع غزة، لليوم الثالث عشر على التوالي، أمام حركة تنقل الأفراد.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية في غزة، بأن سلطات الاحتلال تواصل إغلاق معبر بيت حانون وتمنع تنقل الأفراد من عمال وتجار ومرضى عبره.

وتقدر الخسائر المالية التي تكبدها العمال جراء الإغلاق المتواصل على معبر بيت حانون بأكثر من 60 مليون شيكل، إضافة إلى حالة من الركود تسود الأسواق في القطاع، جراء ضعف الحالة الشرائية، نتيجة لعدم ضخ الأموال التي كانت تأتي من العمال.

وأغلق مستوطنون صباح اليوم  "شارع 60" الرابط بين القدس ورام الله.

وقال الوكالة الرسمية، إن مستوطنين أحرقوا إطارات مطاطية على الشارع المذكور، ومنعوا حركة السير، بذريعة قيام الاحتلال بإزالة بيوت استيطانية أقيمت على أراضي قرية مخماس شمال شرق القدس.

وزارة الخارجية الفلسطينية القدس الشرقية الارض الفلسطينية لضفة الغربية المحتلة القانون الإسرائيلي الاحتلال

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الشتوي 2023

أهالي نجع الجندي بالبلينا في سوهاج ينظمون وقفة تأييد للسيسي: غيّر حياتنا للأفضل

الرئيس السيسى: مفيش أمة شبابها بالحجم ده تخاف من بكرة

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

فى عيد ميلادها الـ44 عامًا.. أجرأ إطلالات الفنانة أروى جودة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات