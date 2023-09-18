مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام مجموعة من المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية.

ودعت مصر السلطات الإسرائيلية إلى أهمية الوقف الفوري لمثل هذه التصرفات التصعيدية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتُسهم في تأجيج العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

دعم الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف

وشددت مصر على أن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا، بالمخالفة لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، لن تنال من الوضعية التاريخية والقانونية له باعتباره وقفا إسلاميا خالصا، منوهة إلى أن مثل تلك التصرفات الاستفزازية تقوض من مقومات التسوية التي تستند إليها الجهود الإقليمية والدولية الساعية لإعادة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.

وجددت مصر دعوتها للأطراف الدولية ذات التأثير، والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، للاضطلاع بمسئولياتها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وكذلك، أكدت مصر التزامها الكامل بدعم الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ومساندتها لكل المساعي التى تستهدف الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وسمحت الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، بينما منعت الفلسطينيين من الدخول إليه لتأمين تلك الاقتحامات الاستفزازية.

ووقعت مواجهات بين الفلسطينيين الموجودين داخل المسجد الأقصى المبارك وعناصر الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين الذين نفذوا عملية الاقتحام.

وأمنت الشرطة الإسرائيلية اقتحامات مستوطنيها للمسجد الأقصى المبارك بمناسبة أعياد رأس السنة العبرية.