الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل اقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى

اقتحام مئات المستوطنين
اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى

كشفت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تفاصيل اقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى تزامنًا مع الاحتفال بالأعياد اليهودية.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن 303 من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى فقط خلال الفترة الصباحية، التي انتهت في تمام الساعة الحادية عشر والنصف، والآن بدأت الفترة المسائية للاقتحامات.

وأضافت أن هذا يعني زيادة عدد المقتحمين للمسجد الأقصى وباحاته، موضحة أن هذه الاقتحامات عادة ما تتم بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وهذا ما شهدته باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر.

وأشارت إلى أنه تم اقتحام المسجد الأقصى من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية، التي أمنت المكان للمستوطنين لتأدية صلوات استفزازية لمشاعر المسلمين.

مراسلة "القاهرة الإخبارية": الشرطة الإسرائيلية تسهل الاقتحامات والاعتداء على المصلين

وتابعت: "الجماعات المتطرفة اليهودية قامت بتحويل المكان والمساس بالوضع التاريخي للأقصى منها السجود الملحمي عند أبواب المسجد الأقصى والدخول بالزي الأبيض والنفخ في البوق"، مؤكدة أن الشرطة الإسرائيلية تسهل الاقتحامات والاعتداء على المصلين الموجودين في باب السلسلة، حيث تم اعتقال عشرات النشطاء وإخراج الشبان من المسجد الأقصى.

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