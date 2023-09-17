الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إفلات اسرائيل المستمر من العقاب، يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم، بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة والمنظمة المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين أرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كما يحصل في الاقتحامات الاستفزازية المتواصلة لعشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك وأدائهم لطقوس تلمودية والنفخ بالبوق في باحاته وفي عدد من أحياء وشوارع البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وإغلاق الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل بحجة الأعياد اليهودية.

استهداف المسجد الأقصى والحرم الابراهيمي

وأضافت أن استهداف المسجد الأقصى والحرم الابراهيمي الشريف يأتي في إطار توظيف المناسبات والاعياد الدينية لخدمة أغراض استعمارية احلالية، وتندرج في إطار جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية واغراقها بالمستوطنين، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وافشال الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإحياء عملية السلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

انتهاكات الاحتلال والمستوطنين

وأكدت الخارجية أنها تتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية كافة، وصولاً لمحاسبة ومحاكمة مرتكبيها، ولخلق أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار اسرائيل كدولة احتلال على وقف جميع إجراءاتهم أحادية الجانب غير القانونية وفي مقدمتها الاستيطان، واجبارها أيضاً على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد.

وفي وقت سابق، قال البرلمان العربي، إن اقتحام المستوطنين بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، وإغلاق الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، يقوض فرص السلام، ويهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة.

الحفاظ على حرية العبادة وحُرمة المسجد الأقصى

وأدان البرلمان العربي، في بيان، الاقتحام، والاعتداء على المرابطين بالأقصى، واعتقال عدد منهم، مثمناً أيضاً التضحيات التي يقدمها المرابطون.

ودعا البرلمان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، والحفاظ على حرية العبادة وحُرمة المسجد الأقصى، وعدم السماح بتدنيسه من قبل المستوطنين.