هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال أصدر 2618 قرار اعتقال إداريًا منذ بداية 2023

قالت هيئة شئون الأسرى والمُحررين الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 2618 أمر اعتقال إداريًا، مُنذ مطلع العام الجاري 2023 وحتى الآن.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه خلال هذا الشهر أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية 296 أمر اعتقال إداريًا، بينها 176 أمر اعتقال جديدًا، و120 أمر تجديد.

وبينت الهيئة أن عدد ملفات الاستئناف المقدمة من الهيئة على قرارات الاعتقال الإداري والتي تم النظر فيها، بلغت 42 ملفًا استئنافيًا والتي أبدت محاكم الاحتلال رفضها دون أي أسباب قانونية.

يُذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، حيث تتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا.

اقتحام المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة

و في سياق آخر، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وجرت الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى على شكل مجموعات بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في ساحات الأقصى، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسًا تلمودية في ساحات المسجد وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.

الاحتلال الإسرائيلي يزيل شبكة المياه الرئيسية جنوب الخليل

وفي وقت سابق، أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شبكة المياه الرئيسية لقرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن قوات الاحتلال أزالت خطوط شبكة المياه الواصلة إلى قرية سوسيا، التي توصل المياه إلى القرية من بلدة السموع جنوب الخليل، وصادرت الأنابيب كافة، وفقًا للوكالة الرسمية الفلسطينية

من جهة أخرى، عثر رعاة أغنام في منطقة الفخيت بمسافر يطا على مخلفات للاحتلال وقنابل.

وقال "الجبور" إن الاحتلال تعمد ترك هذه المخلفات لإلحاق الاضرار بالمواطنين، مشيرًا إلى أن إصابات وقعت في أعوام 1993 و2004 و2005، تسببت ببتر في الأطراف وحروق لدى أطفال ورعاة أغنام.

وأكد الجبور أن الاحتلال يسعى بكل الطرق لتهجير السكان من المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني.