الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال أصدر 2618 قرار اعتقال إداريًا منذ بداية 2023

معتقل
معتقل

قالت  هيئة شئون الأسرى  والمُحررين الفلسطينية، إن سلطات  الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 2618 أمر اعتقال إداريًا، مُنذ مطلع العام الجاري 2023 وحتى الآن. 

وأوضحت الهيئة  في بيان لها، اليوم الخميس،  أنه خلال هذا الشهر أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية 296 أمر اعتقال إداريًا، بينها 176 أمر اعتقال جديدًا، و120 أمر تجديد.

وبينت الهيئة أن عدد ملفات الاستئناف المقدمة من الهيئة على قرارات الاعتقال الإداري والتي تم النظر فيها، بلغت 42 ملفًا استئنافيًا والتي أبدت محاكم الاحتلال رفضها دون أي أسباب قانونية.

يُذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، حيث تتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا.

اقتحام المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة

و في سياق آخر، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وجرت الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى على شكل مجموعات بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في ساحات الأقصى، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسًا تلمودية في ساحات المسجد وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.

 

الاحتلال الإسرائيلي يزيل  شبكة المياه الرئيسية جنوب الخليل

وفي وقت سابق، أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شبكة المياه الرئيسية لقرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن قوات الاحتلال أزالت خطوط شبكة المياه الواصلة إلى قرية سوسيا، التي توصل المياه إلى القرية من بلدة السموع جنوب الخليل، وصادرت الأنابيب كافة، وفقًا للوكالة الرسمية الفلسطينية 

من جهة أخرى، عثر رعاة أغنام في منطقة الفخيت بمسافر يطا على مخلفات للاحتلال وقنابل.

وقال "الجبور" إن الاحتلال تعمد ترك هذه المخلفات لإلحاق الاضرار بالمواطنين، مشيرًا إلى أن إصابات وقعت في أعوام 1993 و2004 و2005، تسببت ببتر في الأطراف وحروق لدى أطفال ورعاة أغنام.

وأكد الجبور أن الاحتلال يسعى بكل الطرق لتهجير السكان من المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني.

هيئة شؤون الأسرى والم حررين الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي المحاكم العسكرية الإسرائيلية جنوب الخليل محاكم الاحتلال

مواد متعلقة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

أهالى جنين عن الاقتحام الإسرائيلى: هاجمونا بطائرات وأطلقوا الرصاص فى كل مكان.. والسفير الفلسطينى: نطالب العالم بحماية شعبنا

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

أمطار تغرق عشرات المنازل في غزة

23 فلسطينيًا بين ضحايا العاصفة "دانيال" فى ليبيا

وزير الصحة الليبى: 2000 قتيل سقطوا فى درنة بسبب إعصار دانيال

هلع ونوم فى الشوارع.. مغاربة يروون لـ"الدستور" ساعات الزلزال العصيبة (صور)

الأكثر قراءة

"بوست" آثار الجدل.. آخر تطورات أزمة انفصال شريف منير ولورا عماد

وزير التعليم: لا يوجد ما يسمى بـ"الزى الموحد" فى المدارس.. حددنا مواصفاته فقط

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي ومميزات تأخير الساعة

وداعًا نجاح سلام.. اللحظات الأخيرة فى حياة صاحبة "يا أغلى اسم فى الوجود"

ما الفائدة التى تعود على مصر من العودة للتوقيت الشتوى؟

العاملون فى "كهرباء شمال الدلتا" يحررون توكيلات لدعم ترشح الرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات